“Il Volo”: c’è qualcuno di molto famoso che stravede per Piero Barone. Proprio lei lo ha detto davanti a tutti: ecco di chi si tratta

Manca sempre meno alla partenza del tour de “Il Volo”. I tre tenori si esibiranno finalmente in concerto dopo lo stop dovuto alla pandemia portando in scena lo spettacolo che avevano previsto per il 2020. I fan che hanno conservato gelosamente il biglietto non vedono l’ora. Alle prime date se ne aggiungono delle altre tra cui Palmanova, la città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco nella quale Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibiranno il 21 luglio.

Una bella notizia per tutti i fan che non vedono l’ora di rivederli dal vivo. In questi due anni di certo i tre artisti non si sono fermati. Oltre alla vita artistica, hanno fatto parlare anche per la loro vita privata. Gianluca e Ignazio, infatti, non sono più single. Dopo un po’ di riservatezza, sono usciti allo scoperto e hanno mostrato a tutti le loro dolci metà.

Piero, invece, per il momento resta single o almeno su di lui non ci sono notizie e indiscrezioni che raccontano di una sua liaison. C’è però qualcuno di molto famoso che lo adora e lo ha rivelato davanti a tutti.

“Il Volo”, Piero Barone e quel commento sibillino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

Piero Barone de “Il Volo” al momento resta single nonostante sui social non manchino le dimostrazioni di affetto più espansive per lui da parte delle sue fan da ogni parte del mondo. Ogni sua foto è tempestata di commenti e belle parole anche se ultimamente il tenore condivide pochissime cose sui social.

Il suo ultimo post risale a circa un mese fa, il 5 marzo. Piero è a Beverly Hills e si gusta una bella colazione all’americana: succo d’arancia, pancake, frutta, cappuccino e molto altro. Ed è proprio sotto questa foto che arriva il commento inaspettato da parte di una bellissima dello spettacolo.

Non si nasconde e lo dice davanti a tutti: “Adoro”. È Elisabetta Gregoraci una delle primissime a mostrare la sua reazione alla foto di Piero aggiungendo una faccina con gli occhi a cuore. Che il messaggio sia rivolto a lui o alla colazione non è dato saperlo ma di certo quel commento non è passato inosservato. Piero avrà gradito?