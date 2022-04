Lazio-Sassuolo le pagelle e il tabellino della partita tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Alessio Dionisi.

La Lazio sta vivendo un momento assai complicato della sua stagione: i biancocelesti, tra gennaio e febbraio, hanno detto addio alla Coppia Italia, all’Europa League, e al sogno qualificazione per la prossima Champions League (non è ancora matematicamente tagliata fuori, ma poco ci manca). Il derby con la Roma ha gettato nello sconforto l’ambiente: il 3 a 0 per la banda di Mourinho è stato un boccone difficile da digerire soprattutto per i tifosi. Questa sera, in ogni modo, arriva allo stadio Olimpico un Sassuolo in grande forma.

LAZIO (4-3-3): Strakosha ; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique; Defrel, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Dionisi.

Arbitro: Giua

Reti: Manuel Lazzari, Milinkovic-Savic