“L’Eredità”, nuovo campione per il game-show: chi è e cosa fa

Flavio Insinna ha incoronato un nuovo campione a “L’Eredità”, scopriamo qualche curiosità sul vincitore del programma

“L’Eredità” ha un nuovo campione: il suo nome è Luigi che con intraprendenza, determinazione e talento è riuscito a conquistare il montepremi del game-show condotto da Flavio Insinna.

Il programma, in onda su Rai 1 ogni giorno nella fascia precedente al Tg 1 serale, riscuote molto successo e il numero di share e ascolti alto ne è una prova. Cosa sappiamo del campione Luigi e cosa succederà adesso?

“L’Eredità“, chi è il nuovo campione del programma?

Dopo la partecipazione di Alessio a 37 puntate consecutive, il programma di Flavio Insinna ha un altro campione che si chiama Luigi. Anche lui è molto giovane, studente di Giurisprudenza, ha partecipato a tre puntate di cui due fino al gioco finale della Ghigliottina.

Luigi è un ragazzo di Lecce, appassionato di letture e musica. Ha già una laurea in Lettere classiche e un diploma di Conservatorio in pianoforte. I Promessi Sposi è il suo libro preferito ed è interessato a tutto quello che riguarda i Presidenti della Repubblica. Cultura e intelligenza non mancano al nuovo campione di “L’Eredità” che si è dimostrato un ragazzo in gamba con tante esperienze alle spalle e una voglia incredibile di scoprire il mondo.

Anche questa sera è pronto a conquistare il podio, riuscirà nell’impresa? Per il momento il pubblico punta tutto sulla sua performance. Insieme a lui c’è anche Lara, originaria di San Bartolomeo in Bosco, una frazione di Ferrara. E’ una biologa che fino ad oggi possiede il record di 8 presenze e 5 partecipazioni alla Ghigliottina, ma non ha mai ottenuto il montepremi finale.

I telespettatori appassionati, seguendo il programma, potranno scoprire cosa succederà tra i due ragazzi: chissà se ci sarà una sfida tra loro? Qualcuno non sta più nella pelle, ma Flavio Insinna riuscirà a guidare i due giovani alla meta finale? A “L’Eredità” tutto è possibile.