Conciliare lavoro e vita familiare è possibile? Ce lo dimostra la senatrice Licia Ronzulli. In diretta dalla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo.

E’ tornata nella Capitale, in quest’uggiosa mattinata di fine marzo, la senatrice Licia Ronzulli. Dopo aver partecipato soltanto nella giornata di ieri, 29 marzo 2022, ad un importante incontro in Commissione Parlamentare. Per trattare temi di ingente rilevanza.

Fra questi, come ricorderà pubblicamente il collega Andrea Costa, vi saranno in primo piano l’infanzia e l’adolescenza nella realtà europea. Ed in stretta relazione con le attuali dinamiche belliche in Ucraina. Ad attirare l’attenzione degli utenti in rete, nelle ultime ore, saranno in particolare alcuni sorprendenti scatti. Immediatamente definiti, per loro natura, “Supercool“. Anche dal vasto pubblico oltralpe.

“Supercool” Licia Ronzulli il gesto diventa virale in rete: le FOTO in diretta dal Parlamento Europeo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Russia: prima esplosione naturale, l’effetto disastroso e le cause misteriose

Le immagini immortalano l’esponente politico di origini milanesi, classe 1975, in un atteggiamento che non è passato inosservato. “Sono passati dieci anni da questa foto divenuta ormai iconica“. Ha ricordato, con anticipo, la stessa Ronzulli. Servendosi di un post relativo a cinque settimane fa. E volendo condividere, ancora una volta, uno degli scatti sopracitati. Le fotografie sono state poi riportate in auge, con successo, dalla celebre pagina Instagram di @stylemefresh.

“Eppure“, ricorda l’intraprendente nata sotto il segno della Vergine, “dopo tanti anni la conciliazione lavoro-famiglia è un ancora problema. Presente per tante, troppe donne”. Donne che, giustamente: “non vogliono rinunciare a realizzarsi anche come madri“. Ma che, al contempo, si ritrovano a dover scegliere. Tra accudire i propri figli o mantenere in vita la loro carriera.

Mentre le dolcissime fotografie, scattate all’interno del Parlamento Europeo, continuano ancora oggi a far breccia nel cuore di moltissimi utenti in rete, la senatrice si rivolge nuovamente ai cittadini europei. Dimostra il beneficio che le sue idee potrebbero apportare in sede di lavoro. Come nella vita privata. E torna così a parlare di sensibilizzazione. Su temi ancora sottovalutati nella realtà italiana.

“La battaglia“, come ricorda la parlamentare “è ancora lunga“. Ma quest’ultima manifestazione si rivela con semplicità come “un primo passo importante. Nell’ottica di una vera e propria una rivoluzione culturale“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier, retroscena sul matrimonio che in pochi conoscono: dopo le nozze l’avvenimento sconcertante