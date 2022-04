Mahmood Blanco, “Brividi” è stravolta: il motivo clamoroso

Mahmood Blanco, la coppia di cantanti ha trionfato a Sanremo con ‘Brividi’ ma la canzone è stata stravolta: ecco cosa è successo

Per Mahmood, si è trattato della seconda vittoria al Festival di Sanremo dopo quella del 2019. Tre anni fa, aveva trionfato in solitaria con ‘Soldi‘, quest’anno insieme a Blanco ha raggiunto la vittoria con ‘Brividi‘.

Un testo intenso, che ha colpito fin da subito per la sua espressività. Già dalla prima serata si era capito che per la vittoria sarebbe stato sostanzialmente un testa a testa tra il duo ed Elisa, e infatti la cantante si è piazzata subito alle loro spalle con ‘O forse sei tu‘.

Ora, per Mahmood e Blanco, si avvicina un appuntamento davvero importante. Toccherà a loro, infatti, tenere alta la bandiera italiana all’Eurovision Song Contest. Una responsabilità non da poco, se si pensa che la manifestazione si svolgerà a Torino e che a conquistare l’agognato trofeo l’anno scorso sono stati i Maneskin.

Mahmood Blanco, la decisione a sorpresa su ‘Brividi’: la canzone cambia completamente

C’è un colpo di scena inatteso però. La canzone ‘Brividi’, infatti, proprio in vista dell’Eurovision, andrà incontro a una modifica nel brano. Il motivo è da ricercarsi nel particolare regolamento della kermesse.

E’ infatti previsto che la durata massima dei brani in concorso dovrà essere di tre minuti esatti. ‘Brividi’, invece, sforava questa soglia e dunque bisognerà andare incontro a un aggiustamento. In particolare, la modifica riguarderà il terzo e ultimo ritornello, che verrà appositamente accorciato per andare incontro alle esigenze della manifestazione.

La nuova versione sarà dunque la seguente:

Nudo con i brividi / a volte non so esprimermi / e ti vorrei amare ma sbaglio sempre / e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Una notizia che un po’ spiazza i fan dei cantanti, ma la cosa importante è che siano in grado di dare il meglio, il 14 maggio, per conseguire un altro importante trionfo.