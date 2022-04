Uomini e Donne: Tina Cipollari è sempre di più ai ferri corti con Pinuccia. Le due, dopo la lite accesa della scorsa volta, sono tornate a scontrarsi

Maria De Filippi ha assistito per l’ennesima volta ad una lite, nello studio di Uomini e Donne. Ovviamente, stiamo è stata Tina Cipollari a sbottare e a creare di nuovo il caos, ma stavolta non è stata Gemma Galgani a farla innervosire. Infatti, negli ultimi tempi, Tina è infastidita da un’altra dama che sta prendendo sempre più spazio all’interno del programma.

Stiamo parlando di Pinuccia, la dama di Vigevano presente nel Trono Over dall’inizio di questa stagione del programma. Ultra ottantenne, con la sua simpatia ma anche con il suo carattere particolare, è riuscita a diventare una vera e propria protagonista. Per non parlare della sua amicizia speciale con Alessandro, corteggiatore di 90 anni, che ha conquistato il suo cuore.

Uomini e Donne: nuova lite tra Pinuccia e Tina Cipollari, interviene Maria De Filippi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Uomini e donne”, Maria De Filippi costretta ad intervenire: non era mai successo prima d’ora

I due, di recente, sono entrati in una profonda crisi. Alessandro dice di non essere innamorato di lei, mentre Pinuccia è sempre più presa e vorrebbe fidanzarsi con lui. Ci sono tante cose del carattere di Pinuccia che Tina Cipollari proprio non riesce a digerire, e se fino ad ora era stata zitta perché aveva rispetto per la sua età, di recente le due donne hanno cominciato a scontrarsi sempre di più. In modo particolare qualche giorno fa, quando si sono ritrovate ad urlarsi contro.

Nell’ultima puntata andata in onda, Tina ha raccontato di aver ricevuto dalle lettere da Vigevano, scritte da vicini di casa di Pinuccia. In ogni lettera, le persone parlavano male di Pinuccia e difendevano a spada tratta Tina. Maria De Filippi, stranita da questa storia delle lettere, ha deciso di indagare per capire se fossero vere oppure no.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Stefano De Martino papà bis: la confessione in diretta da Mara Venier

Quando Maria ha chiesto chi fosse stato a scriverle una delle lettere, Tina ha risposto “Dario Lampa”. La conduttrice, ci ha messo un secondo per rendersi conto che, leggendo prima il coglione e poi il nome, la parola sarebbe stata “LampaDario“.