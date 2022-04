Miriam Leone incanta sempre tutti in ogni lavoro svolto, con la sua bellezza e l’eleganza che la contraddistingue riesce a catturare l’attenzione dei fan.

Il cinema è per lei ormai una seconda casa, un posto dove viene fuori la parte migliore di se, quella legata al mondo della recitazione, un posto dove Miriam riesce a sentirsi libera di esprimersi senza limiti.

L’ultimo progetto in cui è stata protagonista ha come titolo “Corro da te” ed è un film con la regia di Riccardo Milani e la partecipazione di Pierfrancesco Favino. Anche in questo ruolo Miriam è riuscita ad essere al meglio delle sue possibilità e forse anche di più dimostrando talento e grande capacità nel cucirsi il ruolo sul proprio corpo, permettendo al pubblico di provare le stesse emozioni della protagonista della storia. Un’artista come lei, merita di essere premiata e una foto postata proprio dall’ex Miss Italia su Instagram immortala la preparazione ad un momento per lei molto importante.

Miriam Leone riceve il premio “Anna Magnani”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Suor Cristina, la stella di “The Voice” come non l’avete mai vista. Impossibile sia lei, irriconoscibile! – FOTO

Miriam ha infatti condiviso uno scatto sul suo profilo in cui mostra ai fan il look scelto per la conferenza stampa al Bifest: “Questa sera riceverò il premio Anna Magnani, sono emozionata ed orgogliosa”, ha scritto come didascalia, ringraziando tutto il pubblico.

Miriam Leone in questi ultimi anni ha dato prova che oltre alla bellezza possiede tante caratteristiche che hanno permesso nella sua vita la vera svolta: complice in assoluto il suo grande talento per la recitazione ed anche i valori che arricchiscono la sua vita sia da un punto di vista professionale ma anche proprio nella routine giornaliera. Una donna semplice pronta a sfatare il mito della bellezza come unica chiave per farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Miriam dopo l’elezione di Miss Italia nel 2008 è riuscita ad ottenere molte proposte lavorative importanti che stanno facendo della sua carriera, un percorso ricco di successi e tanti ricordi da conservare nel cuore per sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Andrea Delogu fa un bilancio sul suo programma: “Abbiamo chiuso in grande stile”