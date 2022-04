Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia si è fatto conoscere negli anni dal pubblico non solo per la sua storia e quella della sua famiglia, ma anche per diverse partecipazioni ai programmi televisivi.

Oltre alla sua eleganza e al suo bagaglio culturale, il Principe ha dimostrato anche di non avere problemi a farsi conoscere sotto ogni aspetto, facendo apparire anche il suo lato ironico e poco legato alle formalità.

Nelle ultime settimane Emanuele Filiberto di Savoia è stato confermato dopo il successo dello scorso anno, come giudice del Serale di Amici insieme a Stash e Stefano De Martino. Anche in questa occasione il Principe sta dimostrando la sua preparazione nel campo della danza e del canto, riuscendo al meglio a commentare le esibizioni dei giovani talenti senza risultare mai troppo critico e severo nei loro riguardi. Da vent’anni circa Emanuele Filiberto è sposato con una donna bellissima ma per scelta, i due non amano particolarmente gli occhi indiscreti dei paparazzi e per questo non condividono nemmeno sui social tante foto insieme.

La moglie di Emanuele Filiberto fa una confessione importante

Si chiama Clotilde Courau la donna che è riuscita a rubare il cuore del Principe, l’attrice ha dimostrato negli anni di avere un grande talento, ottenendo anche il Premio come miglior attrice al Festival di Berlino.

Clotilde ha dichiarato di non voler essere classificata nel mondo dello spettacolo come la moglie di, visto che le cronache rosa hanno spesso riportato il suo nome solo collegato a quello del Principe Filiberto Di Savoia. L’attrice è stata sempre una donna determinata e grazie a questa caratteristica, è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo, dimostrando talento e passione per il proprio lavoro. La sua vita sentimentale è di sicuro motivo di chiacchiericcio per molti, ma per lei è importante sottolineare che chi è suo marito deve rappresentare un valore aggiunto alla sua carriera e non un punto primario dal quale partire quando è il momento di parlare di lei e dei suoi successi.

