“Vorrei essere quel crocifisso”, Monica Bertini sguardo incandescente immobilizza all’istante: favolosa – FOTO

Monica Bertini irrompe sui social network e sfoggia un primo piano encomiabile. I fan non hanno resistito di fronte ad una bellezza così incandescente.

Giornalista e conduttrice televisiva, specializzata nel settore dello sport, Monica Bertini non ha nulla da invidiare alle personalità femminili più ambiziose in questo momento.

Spesso i fan sono ‘vittime’ di frequenti paragoni tra Diletta Leotta e Giorgia Rossi, giusto per citarne alcune, ma Monica non sembra affatto da meno in termini di bellezza e professionalità.

Grandi capacità di conduzione e un bagaglio di conoscenze nel settore sportivo di fama nazionale, Monica ha più volte dimostrato di che pasta è fatta sulle reti Mediaset.

Al timone di “Sportmediaset” non si tira quasi mai indietro nel dimostrare una passione per il calcio senza precedenti. Secondo le ultime di ‘Dagospia‘ la sua bellezza pare abbia abbagliato il ds dell’Inter, Piero Ausilio anche se voci di conferma da parte dei diretti interessati non ne abbiamo avute

Monica Bertini e il primo piano che lascia tutti a bocca aperta: bellezza inarrivabile

