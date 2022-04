Rosalinda Cannavò dedica speciale ad Andrea Zenga, le sue parole sono una dichiarazione d’amore – FOTO

L’ex gieffina sui social si è rivolta al fidanzato che in questi mesi sta attraversando molte sfide e fasi di crescita personale con lei.

Dopo l’uscita dalla Casa del “Grande Fratello”, Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vasco, ha scelto di andare a convivere con il suo Andrea Zenga e mettere su famiglia il prima possibile.

I due fidanzatini hanno infatti scelto di iniziare questa missione prendendo con loro un cagnolino, un carlino nerissimo che però ha dei problemi di cuore che la coppia sta seguendo fin dal momento in cui è entrato nelle loro vite.

La ragazza, che in questi mesi sta anche affrontando anche la sfida di diventare mamma, si gode il momento di transizione accanto al suo Zenga che non la lascia un attimo.

Per questo gli ha lasciato sui social una dedica spassionata tutta da leggere e meditare, ringrazia di avere un cane in casa ma il significato è più profondo.

Rosalinda Cannavò presto mamma? Per fortuna che al momento c’è lui…

La ragazza vorrebbe diventare mamma di un bel bambino ma al momento forse è troppo presto. Motivo questo però per non escludere la possibilità di diventarlo in futuro tramite la pratica del social freezing (congelamento degli ovociti sani mentre ancora si è in età fertile). Ne ha parlato domenica scorsa a “Pomeriggio 5” ma anche sui social ha trattato profondamente l’argomento.

Mentre si sta concentrando su questa sua decisione personale però accanto a lei ci sono due amori importanti che in questa fase della sua crescita come donna le stanno dando tantissimo sostegno e allegria. Zenga è sempre in prima linea e ora più che mai è anche un compagno prezioso mentre stanno pensando alla crescita del loro cagnolino Chinu.

Proprio al compagno è rivolto il ringraziamento più grande per la scelta di averla convinta di prenderlo con loro: “Grazie per avermi convinta a prendere un cane, nonostante pensassi che non fosse ancora il momento giusto. Oggi so che mi sbagliavo 🤍”.

Rosalinda ricorda nel post Instagram che l’animale è sempre vigile e presente nonostante gli sbalzi di umore e i cattivi pensieri che aleggiano per casa, ci sarà sempre con un amore incondizionato che ora più che mai le riempie il cuore e la fa sentire appagata.