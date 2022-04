Silvia Toffanin, a “Verissimo” succede di tutto. La sua frase provoca la reazione di Raimondo Todaro: vuole dire come stanno le cose

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, in collegamento dallo studio di “Amici”, si sono lasciati intervistare da Silvia Toffanin a “Verissimo”. Questo pomeriggio è stato il loro turno dopo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che si sono raccontati con la padrona di casa lo scorso sabato.

Molto complici ed empatici, i due formano una coppia di maestri formidabili. Lorella per la prima volta ricopre il ruolo di coach di canto dopo essere stata, lo scorso anno, dietro la cattedra di danza. Raimondo Todaro guida gli allievi aspiranti ballerini per il suo primo anno nella scuola più famosa della televisione, dopo il suo noto passato a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci.

Lorella e Raimondo non perdono mai di vista l’obiettivo, sanno sempre come regalare un grande spettacolo, mostradosi sempre molto amorevoli nei confronti dei loro alunni. Proprio questo hanno tenuto a precisare mettendo dei paletti nei confronti dei loro avversari. In studio è accaduto di tutto.

Silvia Toffanin contraddetta da Raimondo Todaro: “No, loro sono delle iene”

“Voi siete i professori amici” così Silvia Toffanin ha accolto Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini questo pomeriggio a “Verissimo”. In un attimo però il ballerino ha contraddetto la padrona di casa.

“No, noi siamo normali, sono loro che sono delle iene” ha subito precisato Todaro facendo riferimento ad Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. L’accusa è chiara anche se i due prof sorridono e specificano che il loro atteggiamento positivo e sempre leale si denota anche dal tipo di guanto di sfida che lanciano.

“Il nostro è fatto per far splendere anche gli avversari – ha chiarito la Cuccarini – anche le nostre lettere sono molto belle, gli avversari non si lamentano mai di noi, cosa che non succede nel verso opposto”.

Parlando del rapporto che hanno con i loro alunni i due professori di “Amici” che con la Toffanin hanno sottolineato che oltre alla passione per l’arte, gli accomuna il loro essere fisici ed empatici. “Ci mancano gli abbracci, alle volte anche un abbraccio dato in un dato momento vuol dire molto” ha aggiunto Lorella raccontando che dover rimanere a debita distanza dai ragazzi è un grande sacrificio a livello umano per loro.

E a proposito di veduta differenti, Silvia Toffanin torna a “provocare” Todaro dicendo: “Parliamo di Alessandra Celentano”. Lui in un attimo si alza dallo sgabello e fa il gesto di lasciare lo studio, con il sorriso esclama: “Arrivederci”.

Poi però si è soffermato sull’argomento e ha raccontato come con la maestra Celentano ci sia uno splendido rapporto, anche se la gente non ci crede, poi però: “quando inizia la puntata non so cosa succede – ha spiegato – lei attacca i miei ragazzi e io mi innervosisco”.

“Ne abbiamo combinato di tutti i colori” il commento di Todaro al filmato che la Toffanin ha fatto preparare per descrivere i battibecchi tra i due maestri di danza. Perché succede tutto questo? Gli chiede lady Berlusconi. “Siamo innamorati del nostro lavoro e ci teniamo a dire la nostra – ha detto Todaro – Alessandra però alcune volte fa finta di non vedere, nonostante l’evidenza, e ti assicuro che è snervante”.

Nei momenti di maggiore tensione però arriva in suo soccorso la Cuccarini che cerca di contenere la rabbia: “Ogni tanto Lorella mi guarda, alza il sopracciglio e mi dice: stai calmo”.