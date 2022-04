Soleil Sorge prezzemolina. Dopo in “Grande Fratello Vip” in mezzo a un’altra coppia famosa: di chi si tratta

Soleil Sorge. Dopo la fine del relaity “Grande Fratello Vip” è super richiesta. La sua carriera sta per spiccare il volo. Ha suscitato l’interesse di un famoso cantante: come la prenderà la fidanzata di lui?

Da poco meno di un mese si è conclusa la sesta edizione del padre di tutti i reality, il “Grande Fratello”, nella sua versione dedicata ai vip. Ed è proprio questa la parola chiave della trasmissione: cosa rende “degno” un concorrente per partecipare?

Se lo saranno chiesto in molti vedendo nella lista la giovane Soleil Sorge. La giovane, nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles ma crescita in Abruzzo è divenuta un volto noto del piccolo schermo dopo la sua partecipazione al dating show “Uomini e Donne” nel 2017 nel quale figurava tra le corteggiatrici di Luca Onestini. La loro relazione si è arenata in seguito al tradimento di Soleil con Marco Cartasegna.

Soleil Sorge impegnatissima e super richiesta: il progetto futuro con un noto cantante

Nel 2020 abbiamo ritrovato Soleil Sorge a “Pechino Express”, partecipando fianco a fianco alla madre, Wendy Kay.

Influencer e modella, si annovera anche una sua apparizione nel videoclip di Eman, “Il Mio Vizio”.

La giovane è stata artefice del famoso “Surgelato Gate” che ha coinvolto il personaggio del web Iconize. Soleil Sorge, infatti, ospitata varie volte da Barbara D’Urso, ha smascherato una bugia clamorosa detta dal suo (ex) amico, il quale aveva denunciato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba. A quanto pare, i lividi sul suo volto sarebbero stati autoinflitti utilizzando una busta di surgelati.

Impennata di popolarità per Soleil Sorge grazie alla sua avventura al “Grande Fratello Vip”. Il triangolo amoroso innescato con Alex Belli e Delia Duran ha tenuto banco per tutta questa sesta edizione.

Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, la modella è richiestissima. Assoldata immediatamente come opinionista del reality “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, ha suscitato interesse del noto cantante Sangiovanni.

Per i più maliziosetti, non si tratta di un avvicinamento personale. Nessuna ombra sulla relazione amorosa con la ballerina Giulia Stabile. A quanto pare, Soleil Sorge dovrebbe essere protagonista del videoclip del suo prossimo singolo.