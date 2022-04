Soleil è stata nel bene e nel male la protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, una ragazza dalla personalità non sempre ben accetta dal pubblico e dai concorrenti nella casa.

L’Influencer è arrivata a pochi passi dalla finale e la sua eliminazione nel mezzo di una delle ultime puntante, ha sconvolto tutti ed anche il conduttore Alfonso Signorini. Una volta uscita dalla casa però per Soleil si sono spalancate le porte dello spettacolo.

Subito dopo la fine di quest’edizione del GF, per Soleil è arrivata una proposta da parte di Barbara D’Urso che ha chiesto alla ragazza di diventare la terza giudice della Pupa e il Secchione iniziato subito dopo la fine del reality. É da qualche settimana che Soleil insieme a Antonella Elia e Federico Fashion Style è presente al programma della D’Urso ed anche in questa occasione, sta dimostrando personalità da vendere e un carattere pungente. Che sia amata o poco apprezzata, bisogna ammettere che l’ormai ex concorrente del GF ha le caratteristiche che servono per farsi strada nel mondo dello spettacolo, tra quelle necessarie di sicuro prevale la personalità e la capacità di esprimere la propria opinione liberamente.

Soleil è in un bel guaio, accusata di esser complice di una truffa

Una notizia sconvolgente però sembra aver travolto la vita di Soleil: la ragazza è stata accusata di essere complice di una truffa di circa 5 milioni di euro. Tutto è iniziato a causa delle sponsorizzazioni fatte dall’influencer in merito alle cryptovalute, molte persone hanno seguito le sue storie e si sono fidate dei prodotti da lei pubblicizzati fino a scoprire un’amara verità: quelle sponsorizzazioni erano in realtà una truffa e coloro che hanno seguito il suo consiglio e quindi acquistato i prodotti, hanno definitivamente perso i soldi.

Non è la prima Soleil a trovarsi in questa lista nera di giovani donne, molte lavorando con i social e tante tra queste sono state coinvolte in truffe simili. In un primo momento Soleil ha condiviso delle storie su Instagram in cui comunicava a tutti i suoi fan che non era assolutamente a conoscenza di questa truffa, mostrandosi sconvolta e disperata, ma ad un certo punto tutto è cambiato: la bufera nella quale è stata coinvolta era semplicemente un perfido ma riuscito alla perfezione, scherzo delle Iene.

