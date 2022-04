Stefano De Martino a cuore aperto: “Sono follemente innamorato”

Tutto è iniziato grazie alla partecipazione al talent “Amici di Maria De Filippi”, Stefano De Martino durante il programma ha conquistato tutti ed in primis la conduttrice.

Non riuscì al tempo ad arrivare alla finale e quel momento emozionò tutto il pubblico e la stessa Maria che dimostrò in quell’occasione la sua evidente simpatia per il giovane. Nonostante la danza avesse nel cuore di Stefano un posto importante, nella sua vita nuove opportunità hanno avuto la meglio.

Dopo diversi anni come ballerino professionista ad Amici per Stefano tutto è cambiato. La storia d’amore con Belen ha portato tante novità nella sua vita. I due si sono innamorati e sposati e per molto tempo e ancora oggi, sono stati i protagonisti di tutti i giornali di gossip e le copertine di riviste importanti. Dopo una separazione che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i fan i due hanno preso strade separate e mentre Belen ha condiviso con il pubblico le sue frequentazioni dopo la fine del matrimonio con De Martino, quest’ultimo è sempre stato più riservato. Nel tempo però, Stefano ha avuto modo di dedicarsi a se stesso, coltivando la passione per la conduzione e riuscendo al meglio in tutti i programmi che gli sono stati affidati.

Stefano De Martino ospite da Mara Venier, racconta il suo grande amore

Durante un’intervista a Domenica in con Mara Venier, Stefano ha raccontato parte della sua vita privata parlando di colui che occupa il posto più grande ed importante nel suo cuore, suo figlio Santiago.

In queste ultime settimane si parla tanto del possibile ritorno di fiamma con Belen e la showgirl ha anche condiviso un video sospetto su Instagram dove sembra intravedersi proprio De Martino. Ad ogni modo Stefano non ha fatto nessun riferimento alla possibile riconciliazione con l’ex moglie, raccontando solo di quanto suo figlio rappresenti tutto quello di cui lui ha bisogno e quanto la sua presenza sia fondamentale nella sua vita. Un legame che va oltre ogni cosa, un amore viscerale che solo un genitore può avere nei confronti del proprio bambino.

