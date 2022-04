Suor Cristina, la stella di “The Voice” come non l’avete mai vista. Impossibile sia lei, irriconoscibile! – FOTO

Suor Cristina Scuccia. Vi ricordate la vincitrice di “The Voice of Italy” nel 2014? Ne ha fatta di strada da allora ed è diventata molto popolare. L’avete mai vista prima di prendere i voti? Non sembra lei

Con oltre 110milioni di visualizzazioni su YouTube, il video della blind audition (audizione “al buio”, senza vedere l’identità del performer) a “The Voice of Italy” del 2014 in cui ha esordito l’energica Suor Cristina è ancora oggi uno dei più visualizzati della piattaforma.

“È inutile negarlo: anche se sono passati anni, ogni tanto ritorniamo tutti a riguardare questo momento” – scrive un utente tra i commenti. É proprio vero; forse per l’effetto nostalgia, per sorridere ancora una volta dell’espressione stupita dell’indimenticabile Raffaella Carrà e dei suoi compagni di giuria (J Ax, Piero Pelù e Noemi), fa sempre piacere sentire l’incredibile versione del celebre brano “No One” di Alicia Keys proposto dalla giovane, piccola suora di Vittoria (provincia di Ragusa). Vittoria non è solo il nome del suo paese d’origine ma il traguardo raggiunto alla fine del talent show che la vide trionfare durante la seconda edizione.

Suor Cristina: curiosi di vederla prima di prendere i voti? Come appare senza velo

Quando Suor Cristina (classe 1988) partecipò a “The Voice of Italy” aveva 26 anni. Il suo percorso di fede era già avviato, essendo entrata nell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia.

Ha iniziato, infatti, il cammino di postulato nel 2009 e ha preso i voti come novizia nel 2012, rinnovati nel 2014 dopo aver vinto il talent show musicale di Rai Due.

É rimasta attiva nello show business partecipando nel 2019 nei panni di concorrente alla quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle”, competizione di danza dedicata ai personaggi famosi presentata da Milly Carlucci e in onda su Rai Uno. L’abbiamo vista ancora più recentemente in altre trasmissioni televisive come “Name That Tune – Indovina la canzone” e “Guess My Age – Indovina l’età” , entrambe sul giovane e frizzante canale TV8.

Dopo aver preso i voti perpetui, Suor Cristina si è allontanata progressivamente dal mondo scintillante dello spettacolo, dedicandosi al suo amore più grande, quello per la fede.

Nella foto in alto potete osservarla da giovanissima, prima d’iniziare il suo percorso spirituale. Capelli lunghi, mossi, un accenno di trucco: una ragazza semplice, molto carina, come molte sue coetanee.

Ha mantenuto la stessa espressione dolce e l’animo gentile con cui si è sempre approcciata al pubblico.