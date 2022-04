Tragico epilogo per una 17enne. Il padre incredulo: “Vogliamo la verità”

Perugia è sotto shock così come l’Italia. Il tragico epilogo di una ragazza di 17 anni ha scosso tutti. Non ci sono parole per descrivere l’accaduto, è assurdo.

Una studentessa di Perugia è morta per un mal di gola (questa la prima indiscrezione), la vicenda ha scosso tutti ed il padre, afflitto dal dolore, annuncia: “Vogliamo la verità”. La ragazza studiava all’Ipsia Pascal e viveva a Balanzano. Sulla sua morte hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Sul caso sta indagando la procura della Repubblica di Perugia, al momento gli inquirenti stanno stanno vagliando le cause della morte avvenuta il 27 marzo scorso. Ad esporre denuncia sono stati i genitori della 17enne. Il fascicolo aperto sul caso è contro ignoti per omicidio colposo, sul corpo della ragazza è stata disposta l’autopsia per capire la causa del decesso che in prima battuta sarebbe stata attribuita ad un mal di gola.

Non è da escludere una polmonite fulminante

Tra le cause del decesso, avvenute presumibilmente per cause naturali, ci potrebbe essere anche una polmonite fulminante, ma la situazione è ancora tutta da chiarire. La Direzione dell’Azienda Ospedaliera, in attesa di delucidazioni in merito alla dipartita della ragazza, ha reso noto di aver verificato l’iter diagnostico terapeutico intrapreso dai sanitari.

L’ospedale in questione è il Santa Maria della Misericordia, che chiarisce anche la tempestività con la quale la ragazza è stata soccorsa dai sanitari sottoposta a tutte le cure del caso con i relativi esami effettuati. Le condizioni erano così disperate che il ricovero in terapia intensiva si è reso necessario. Nonostante le cure incessanti, la ragazza è spirata dopo 48 ore.

I messaggi di cordoglio di amici e familiari sono tantissimi, è stata aperta una raccolta fondi sulla piattaforma “Eppela”, alla quale è stata data il nome “Verità per Maria”. L’obiettivo è quello di fare luce sulla vicenda in quanto la ragazza era sia negativa al Covid-19 che vaccinata.

Il padre della ragazza deceduta vuole far chiarezza: “Cosciente di aver intrapreso un percorso giudiziario lungo, tortuoso e oneroso. Ma voglio la verità per Maria”, scrive sul suo profilo Facebook.