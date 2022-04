Scopriamo il podio della classifica FIMI di questa settimana che vede Ultimo ribaltare la situazione, ma al primo posto resta lui

La classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha rivelato i dati relativi alle vendite dell’ultima settimana. Scopriamo quali sono stati gli album, i singoli e i vinili più ascoltati e acquistati negli ultimi sette giorni in Italia.

Le prime posizioni di questa settimana rimangono invariate, ma questo non significa che non ci siano stati dei cambiamenti tra le vendite. Tra chi sale e chi scende anche alcune sorprese, come l’impresa di Ultimo che si sposta di ben diciassette posizioni. Ecco i nomi degli artisti rimasti in vetta e i podi aggiornati da FIMI.

Classifica FIMI: Ultimo ribalta la situazione, ma al primo posto resta lui

Al primo posto nella classifica degli album più venduti troviamo per la seconda settimana consecutiva Fabri Fibra con il nuovo disco “Caos“. Se al terzo posto risale Rkomi con “Taxi Driver“, segnando un nuovo straordinario risultato dopo quarantotto settimane dalla sua uscita, è in seconda posizione che troviamo la sorpresa della settimana.

Si tratta di Ultimo che dal diciannovesimo posto risale in seconda posizione tra gli album più venduti con “Solo“. Una scalata significativa, dovuta alla pubblicazione della nuova versione del progetto discografico. Venerdì 25 marzo l’artista ha infatti pubblicato “SOLO – Home piano session” in cui è possibile ascoltare l’inedito “Equilibrio mentale” insieme ad alcune tracce dell’album registrate tra le mura di casa, realizzate solo in versione piano e voce. A queste si aggiungono tutti i brani tratti dal disco originale.

Tra i singoli sono ancora una volta Mahmood e Blanco con “Brividi” ad aggiudicarsi la vetta della classifica, seguiti da Sangiovanni con “Farfalle“. Scende in quarta posizione Dargen D’Amico con “Dove si balla“, al suo posto sale sul podio Tananai con “Baby Goddamn“.

Tra i vinili il più venduto è “Caos” di Fabri Fibra, seguito da due nuove entrate: “Never Let Me Go” dei Placebo e “Lungomare Paranoia” di Mecna, rispettivamente al secondo e al terzo posto.