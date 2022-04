La bellissima ex fidanzata del noto Francesco Chiofalo si è superata con il suo ultimo IG post: si tratta di quattro foto in bikini, che hanno compiuto una strage di cuori in tutta Italia…

Antonella è un vero schianto nelle ultime quattro foto scattate a Sharm el Sheikh, sulle rive dello stabilimento balneare The Beach: che spettacolo!

Dietro di lei c’è un paradiso terrestre composto da mare, palme e rocce: il panorama è mozzafiato, ma la Fiordelisi lo è di più!

Non c’è alcun dubbio: la bellezza della talentuosa schermitrice tiene tutti incollati allo schermo!

Nelle immagini la meravigliosa ventiquattrenne indossa un bikini rosso, composto da una parte superiore a tempestata di paillettes ed un micro slippino super sgambato, che copre soltanto il minimo indispensabile: il focus degli utenti è tutto sulle sue curve da sogno!

Preparatevi a vedere il post più scoppiettante che ci sia… si ricorda che la visione è sconsigliata a chi soffre d’invidia!

Antonella Fiordelisi manda in tilt il web: le sue FOTO da paura sono virali ovunque…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Emanuele Filiberto non si trattiene di fronte a Silvia Toffanin: la confessione è clamorosa

Nella didascalia del post Antonella ha scritto: “Arrivata nel paradiso“.

Una cosa è certa: la fantastica ex tentatrice del programma televisivo “Temptation Island” è il mix perfetto tra bellezza, fascino e sensualità… impossibile non innamorarsene!

Nella prima foto delle quattro, la Fiordelisi posa con lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un sorriso smagliante sulle labbra: ammirarla è un piacere immenso per gli occhi.

Il post, diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione, esplode mi piace e commenti, scritti dagli utenti che la seguono sempre con tanto affetto e profonda stima.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Miriana Trevisan non si nasconde e ammette tutto quello che prova: “è davvero fortunato” – FOTO

Tra questi si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Spostatevi tutte“; “Bellissima mora”; “Che fisico statuario, sempre al top!” oppure “Vorrei essere come quell’acqua che ti abbraccia”.