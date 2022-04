Da ieri sera, le squadre di emergenza stanno cercando una bambina di soli 5 anni scomparsa dalla sua abitazione di Sant’Angelo Limosano (Campobasso).

Lanciato l’allarme in zona sono arrivate le forze dell’ordine e le squadre di ricerca che stanno scandagliando tutta l’area utilizzando anche dei droni. In azione anche alcuni volontari ed i cani molecolari. La famiglia teme per le condizioni di salute della bimba, soprattutto per via delle bassissime temperature registrate durante la notte.

Nella serata di ieri, sabato 2 aprile, una bambina di soli 5 anni di nome Nicole è scomparsa dalla sua abitazione di Sant’Angelo Limosano, piccolo comune della provincia di Campobasso.

Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la piccola si sarebbe allontanata dalla sua casa, una masseria sita in un’area di campagna in contrada di Fronte San Pietro. Subito sono scattate le ricerche e sul posto sono arrivate i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile, alcuni volontari ed i carabinieri, per coordinare le operazioni. Le squadre di emergenza stanno passando al setaccio l’intera area con l’ausilio di cani molecolari, un elicottero ed alcuni droni.

A diverse ore dalla scomparsa non si hanno, purtroppo, notizie della piccola Nicole e c’è grande preoccupazione per il suo stato di salute considerando anche le rigide temperature registratesi in zona nel corso della notte. La famiglia, scrive Fanpage, teme che la bimba possa essere caduta a causa del ghiaccio formatosi sul terreno magari dopo essersi addentrata nel bosco che circonda la masseria.

Numerosi sono gli appelli apparsi sui social network nelle ultime ore per cercare di ritrovare la piccola Nicole.

Ancora da chiarire le dinamiche della scomparsa, circostanza al vaglio dei militari dell’Arma che stanno indagando sull’accaduto.