Fedez e il tumore al pancreas: come è nato tutto. Ciò che non si era mai scoperto prima

Fedez aveva rivelato di avere un tumore al pancreas, ma forse non aveva detto tutto. Da cosa nasce la malattia: una scoperta agghiacciante.

Il famoso rapper milanese, Fedez aveva raccolto tutti i fan sulla pagina personale di Instagram e con le lacrime agli occhi aveva raccontato ciò che da lì a poco avrebbe affrontato.

Due settimane fa ebbe la lucidità di comunicare all’Italia intera di dover sopportare e sperare di superare un male che si sarebbe potuto rivelare insuperabile. Per fortuna che le costanti ricerche e i continui aggiornamenti clinici hanno intercettato precocemente il problema.

Oggi Fedez è tornato a riabbracciare la sua famiglia dopo aver trascorso momenti difficili in ospedale. L’intervento in sala operatoria è andato a buon fine e grazie al sostegno di Chiara e dei figli da casa è riuscito ad ottenere il prima possibile le dimissioni.

La storia sul tumore al pancreas di Fedez però ha radici profonde, più di quanto tutti noi sapevamo e che solo oggi, vengono in superficie

Fedez e il tumore: ciò che non conoscevamo prima

Dopo l’operazione al San Raffaele di Milano, il rapper, Fedez è riuscito ad evitare il peggio e che la situazione sul tumore al pancreas degenerasse.

I frequenti aggiornamenti sul suo stato di salute non hanno dato spazio ad approfondimenti sulla drammatica malattia. Soltanto nelle ultime ore è stato possibile ricevere notizie più dettagliate sullo stato neuroendocrino che interessava il caso Fedez.

Le cellule neuroendocrine presenti in tutto il corpo e in alcuni casi costituiscono fattori di rischio a causa dell’età o di chi è sensibile alla sottoposizione di trapianti in generale.

Fedez grazie ai frequenti controlli è riuscito ad individuare quella piccolissima percentuale dei casi di malignità, che in futuro gli avrebbe potuto causare più di un serio grattacapo. La serietà della situazione è rilevabile a seconda del tipo di organo che queste cellule vanno ad intaccare.

I sintomi possono palesarsi a lungo termine e comprendono ipertensione, temperatura corporea alta o diarrea. Esiste tuttavia una cura specifica e duratura che potrebbe debellarli completamente, ma mai fondamentale quanto un intervento chirurgico.