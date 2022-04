“Festival di Sanremo” 2006: scommettiamo che avete canticchiato tutti almeno una volta il brano vincitore

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2006

La 56esima edizione del Festival della canzone italiana si svolse, come di consueto, nella storica location del Teatro Ariston di Sanremo (Provincia di Imperia, Liguria). Per la prima volta venne scelto come presentatore Giorgio Panariello che ne curò anche la direzione artistica. Ad affiancarlo due illustri e preparate professioniste: Ilary Blasi e Victoria Cabello.

In termini di dati auditel non fu un Festival memorabile; la kermesse subì il contraccolpo di una controprogrammazione molto forte studiata dalla reti concorrenti (in particolare Mediaset) e i confronti con l’edizione precedente (presentata da Paolo Bonolis) lo videro perdente. Furono portate in concorso ben quattro categoria: Uomini, Donne, Gruppi e Giovani (quest’ultima composta da 12 cantanti emergenti). Ricordate chi fu il vincitore assoluto?

“Festival di Sanremo” 2006: chi vinse la 56esima edizione della kermesse?

VUOI SCOPRIRE CHI VINSE IL “FESTIVAL DI SANREMO” 2006? VAI SU SUCCESSIVO