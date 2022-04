Flavio Insinna sospeso dalla Rai? Quella scena che non sarebbe mai dovuta andare in onda e che ha macchiato la carriera del conduttore

Ad oggi, immaginare il quiz game del preserale di Rai 1 senza l’amatissimo conduttore Flavio Insinna è a dir poco improponibile. Il padrone di casa de L’Eredità, dopo la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi, ha preso in mano del redini del gioco televisivo confermandone il successo clamoroso.

Una carriera brillante, quella del presentatore, cominciata parecchi anni fa nello studio di Affari Tuoi, eppure segnata da una terribile macchia che, ancora oggi, stenterebbe a scomparire.

Si tratta di un episodio risalente al 2017, quando Striscia la Notizia attaccò in maniera clamorosa il conduttore trasmettendo alcune immagini del fuori onda di Affari Tuoi. Le parole di Insinna, che non avrebbero mai dovuto essere trasmesse, scatenarono una miriade di polemiche ed ebbero gravissime ripercussioni.

Flavio Insinna sospeso dalla Rai? Quelle parole che non sarebbero mai dovute andare in onda

Striscia la Notizia, che all’epoca concorreva con Affari Tuoi nella lotta allo share, aveva diffuso delle sconcertanti immagini tratte dal fuori onda della trasmissione di Rai 1. Immagini in cui Flavio Insinna, a dir poco fuori di sé, attaccava in maniera piuttosto pesante l’allora concorrente della Valle d’Aosta Rosaria Seracusa.

Il conduttore, non contento della piega che stava prendendo la partita della partecipante, l’aveva ripetutamente offesa chiamandola “nana di mexxa“. In preda alla rabbia, Insinna aveva finito per prendersela addirittura con il pubblico: “siete solo dei sorci che parlate dietro“.

All’epoca, le conseguenze nei confronti del presentatore furono a dir poco devastanti. Insinna, che per settimane venne massacrato dalle principali testate italiane, fu costretto ad un risarcimento pari a 2 milioni di euro a beneficio della società Cogedi – distributrice dell’acqua Rocchetta -, di cui il conduttore era il testimonial.

Un periodo indubbiamente complicato per Insinna, in cui i tira e molla con Striscia la Notizia non si fecero certamente attendere. Nonostante si parlasse addirittura di un licenziamento da parte della Rai, alla fine i vertici di Viale Mazzini decisero di sorvolare sul terribile scivolone del conduttore e di confermarlo all’interno dei suoi programmi.