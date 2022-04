Juliana Moreira innamorata e felice insieme al suo Edoardo Stoppa

Juliana Moreira è una showgirl e modella brasiliana diventata famosa prima in Brasile e poi in Italia grazie alla sua bellezza e la sua innata simpatia.

Una donna acqua e sapone dal fisico mozzafiato, un grande alleato per permetterle di iniziare la carriera da modella e se in un primo momento il suo successo è arrivato in Brasile, nuove opportunità hanno fatto spazio alla bella Juliana anche in Italia.

Grazie al programma “Cultura Moderna” al fianco di Teo Mammuccari, la showgirl ha conquistato il pubblico italiano ma è stata la partecipazione a Paperissima Sprint a permetterle di mostrare a tutti la sua simpatia, caratteristica principale del suo meraviglioso carattere. Una vita felice quella di Juliana che si è arricchita ancora di più dopo l’incontro con Edoardo Stoppa. La coppia è insieme da moltissimi anni e dalla loro unione sono nati anche due figli. Complice di questa relazione è stato il programma Striscia la Notizia dove Edoardo faceva l’inviato e la bella Juliana lavorava proprio a pochi passi. Un amore intenso che resiste negli anni in grado di sconfiggere qualsiasi difficoltà.

Juliana Moreira indossa un abito lungo e aderente, FOTO

Il profilo social di Juliana è molto attivo, la showgirl con storie e post condivide con i propri follower molti momenti della sua giornata insieme al compagno e ai loro figli. L’ultima foto postata mette in evidenza ancora una volta la sua meravigliosa bellezza.

Un abito lungo e aderente con pochi ornamenti ma allo stesso modo molto sensuale. La modella ha optato per un look così elegante in occasione di una serata speciale al palinsesto Mediaset. Juliana Moreira e Edoardo Stoppa continuano negli anni ad essere una coppia molto affiatata, come appare anche dalle condivisioni su Instagram, una storia a cui molti non hanno dato particolarmente fiducia quando è iniziata visto che entrambi appartengono al mondo dello spettacolo. Il tempo ad ogni modo ha dato la meglio ai due piccioncini che felici e appagati della loro vita insieme, continuano a dedicarsi momenti unici e indimenticabili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier, retroscena sul matrimonio che in pochi conoscono: dopo le nozze l’avvenimento sconcertante