Sangiovanni sbotta sui social. Aria di crisi con Giulia Stabile? “É andata così, lo abbiamo deciso di comune accordo”

Sangiovanni. Il noto cantante emerso dalla scuola di “Amici” di Maria De Filippi inizia a pagare il prezzo della popolarità. Ha preso una decisione importante che coinvolge anche la sua fidanzata

Da un anno a questa parte è decisamente cambiata la vita per i due giovani artisti arrivati nelle prime posizioni del podio della celebre scuola televisiva “Amici” di Maria De Filippi.

La prima classificata, Giulia Stabile (ballerina), è apparsa eccezionalmente nel programma “Tu si que vales” insieme a Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni; sempre sotto l’ala protettrice delle De Filippi, ora è tornata nel talent show che le ha donato la vittoria e la fama nelle vesti di professionista e assistente dei vari alunni.

Sangiovanni, invece, reduce dai successi in classifica della scorsa estate, ha partecipato all’ultimo “Festival di Sanremo” con “Farfalle”. Il prossimo 8 aprile presenterà al pubblico il suo nuovo progetto discografico dal titolo “Cadere Volare“. Nel frattempo è stato già rilasciato il singolo “Cielo dammi la luna“.

Sangiovanni e Giulia Stabile: il peso enorme della popolarità

Proprio durante la trasmissione “Amici” Sangiovanni e Giulia Stabile si sono conosciuti, piaciuti, innamorati e fidanzati, tutto sotto gli occhi attenti delle telecamere. Una volta conclusa la loro esperienza nel talent show di Mediaset hanno proseguito il loro percorso insieme, continuando ad attirare la curiosità dello stuolo dei loro fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Sempre più bella”: Federica Nargi si scopre, la mise stuzzica l’immaginazione. Curve da urlo – FOTO

Tale clamore darebbe fastidio a chiunque, anche a personaggi ben più adulti e navigati di loro. Per questo motivo il giovanissimo cantante (classe 2003) non ha resistito e ha utilizzato i suoi canali social per lasciarsi andare in un lungo sfogo e mettere in chiaro le proprie idee.

Consapevole che la sua storia d’amore con la ballerina Giulia Stabile sia nata sotto i riflettori, reclama il suo diritto alla privacy: “Siamo due ragazzi normali e umani” – ha detto.

L’ultimo pettegolezzo che circola in rete lo ha visto avvicinarsi a un’altra donna, Soleil Sorge, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” (sesta edizione); in realtà sarebbe solo in trattativa per apparire nel prossimo videoclip dell’artista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Ultimo ribalta la classifica FIMI ma non vince la sfida più ardua: il podio della settimana

Per preservare la loro intimità Sangiovanni e Giulia Stabile hanno preso una decisione comprensibilissima: “Ci esporremo molto meno sui social. Abbiamo capito che la privacy è una cosa bellissima perchè possiamo vivere la nostra storia come una coppia normale”.