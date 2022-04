Sparatoria in centro città: 6 morti e almeno 10 feriti

Scontro a fuoco in California, è accaduto questa domenica 3 aprile intorno alle ore 2:00 del mattino: 6 vittime e almeno 10 feriti.

Sparatoria sulla folla in centro a Sacramento, capitale dello Stato della California. Lo scontro a fuoco è accaduto questa domenica 3 aprile, intorno alle ore 2:00 del mattino. Le vittime colpite sono 15: a riferirlo è l’account Twitter ufficiale della polizia locale. Stando a quanto si legge nella fonte ufficiale, l’area che circonda la 10/ma strada e K street è stata transennata per l’apertura di un’inchiesta “su una sparatoria, numerose le vittime.“

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022