L’attrice Anna Safroncik lancia l’appello sui social ma qualcosa è andato storto: il duro attacco in rete non si fa attendere.

Anna Safroncik, l’attrice di origini ucraine ma presente in Italia ormai da tantissimi anni, in questo periodo riceve numerosi inviti televisivi sulle reti Mediaset per parlare del suo popolo che sta affrontando la guerra ed esprimere le sue opinioni su una questione che la colpisce particolarmente.

Con il cuore verso il suo paese, l’attrice si racconta e rivelando dettagli per nulla facili da digerire, dichiarazioni che lasciano certamente con l’amaro in bocca. L’ultimo post racconta quest’ultima partecipazione a “Zona Bianca” sfoggiando un outfit perfetto per l’occasione: sobrietà ed eleganza, semplicemente perfetta.

Anna Safroncik, dura stoccata in rete: la reazione dell’attrice

Il post in questione è stato pubblicato tre ore fa e non è rimasto per nulla indifferente, anzi aspramente criticato sul web. Ma andiamo per ordine: l’attrice pubblica questo set di tre foto dove sfoggia un outfit interessante – un tailleur quadrettato – ed una canotta in pizzo con tanto di scollatura. Lo sguardo si fa serio verso l’obiettivo mentre si lascia fotografare.

Il pensiero della Safroncik è rivolto al suo paese di origine, invitando tutti a non dimenticare l’Ucraina quando finirà la guerra. Una didascalia abbastanza lunga dove esprime il proprio stato d’animo. Succede l’imprevisto, fra i tanti commenti – anche in lingua inglese – con i quali si complimentano per la stessa, vi sono alcuni che sono dei veri e propri attacchi.

“Piovono missili…. Ma facciamola comunque qualche foto in posa da postare…” scrive un utente sottolineando una discrepanza tra la solidarietà annunciata ed i momenti glamour dati dalle pose e dagli outfit, con tanto di tag.

Non è l’unica voce fuori dal coro in quanto un’altra ha risposto rincarando la dose: “se scrive di un argomento così drammatico evitare almeno le sue belle foto in posa ecc. ecc.” Insomma questo modo di fare non è stato apprezzato. La Safroncik dal canto suo non ha ancora risposto a questi diversi punti di vista. Non resta che attendere gli ulteriori risvolti.