Aurora Ramazzotti, nella vita della figlia di Michelle Hunziker c’è qualcuno di davvero speciale: il retroscena vi lascerà senza parole

La primogenita di Michelle Hunziker sembrerebbe avere una vita alquanto frenetica. Pur essendo giovanissima, Aurora Ramazzotti ha già avuto modo di imboccare diverse strade che le hanno permesso di accedere al mondo dello spettacolo. Modella, conduttrice ed influencer, alla bellissima 25enne non sembra proprio mancare nulla.

Molte sono le persone che la circondano e che le vogliono bene, a partire dalla conduttrice svizzera e dal cantante Eros, fino ad arrivare alle sorelle Sole e Celeste e al fidanzato Goffredo Cerza.

Parallelamente, oltre ai suoi affetti più cari, c’è anche un altro uomo estremamente importante nella quotidianità di Aurora. Nonostante il loro rapporto sembrasse giunto a conclusione, le recenti vicissitudini hanno rimescolato le carte in tavola.

Aurora Ramazzotti, cosa c’è tra lei e Tommaso? La rivelazione bomba: “per me farebbe di tutto”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ho salvato la FOTO” Carolina Stramare in versione coniglietta. La reazione del web è esagerata

La persona a cui Aurora Ramazzotti non potrebbe proprio rinunciare è lo storico amico Tommaso Zorzi. I due, che si conoscono fin dai tempi del liceo, avevano instaurato una sincera ed insostituibile amicizia. Amicizia che, solamente un paio d’anni fa, era però stata messa fortemente in discussione dalla quarantena.

Zorzi, nel corso della sua esperienza al GF Vip, si era aperto con i suoi compagni in merito ai motivi che lo avevano portato ad allontanarsi da Aurora. “Lei era circondata di persone, io ero a casa da solo” – aveva detto l’influencer, lasciando trapelare la propria delusione – “mi aspettavo qualche chiamata in più“.

Nonostante gli attriti sembrassero insanabili, Tommaso non aveva nascosto di nutrire un sentimento a dir poco speciale per la figlia di Michelle, con la quale avrebbe voluto chiarire al più presto. “So che farebbe di tutto per me“, aveva detto l’influencer ai coinquilini, e i fatti, nel tempo, non hanno mancato di dargli ragione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giancarlo Magalli e la decisione dal Tribunale, a condannarlo è stata proprio lei

Ad oggi, tra Tommaso e Aurora l’affetto è ancora più profondo e forte di prima. I due amici, che hanno messo da parte i passati diverbi, sono tornati ad essere inseparabili, l’uno al fianco dell’altra nei rispettivi percorsi di crescita umana e professionale.