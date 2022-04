Decapitato da una motosega: uomo trovato morto in un lago di sangue

Un pensionato di 74 anni è morto dopo essere stato quasi decapitato dalla motosega che stava utilizzando per tagliare della legna: la tragedia a San Martino Valle Caudina (Avellino).

Era impegnato a tagliare della legna vicino la sua abitazione, ma la motosega lo ha colpito ferendolo a morte. Questo il tragico destino di un uomo di 74 anni deceduto stamane a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino.

Il pensionato è stato ritrovato esanime, con una profonda ferita al collo nel garage di casa, dove sono intervenuti i medici che hanno potuto solo constatarne il decesso. A chiarire la dinamica dell’incidente saranno i carabinieri, giunti sul posto.

Dramma questa mattina, lunedì 4 aprile, a San Martino Valle Caudina, piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Avellino. Un docente in pensione di 74 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato morto nel garage della sua abitazione.

Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda, ma stando alle prime ricostruzioni, come riportano varie fonti locali ed i colleghi della redazione di Ottopagine, il 74enne era impegnato nel tagliare della legna con una motosega, quando avrebbe perso il controllo del macchinario che lo avrebbe colpito al collo quasi decapitandolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per il pensionato, trovato con una profonda ferita all’altezza del collo e riverso in una pozza di sangue, era ormai troppo tardi. I medici hanno potuto solo appurarne la morte.

Oltre ai sanitari, presso l’abitazione sono arrivati i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia Locale. Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire alla dinamica della tragedia. Al momento, l’ipotesi più accreditata, scrive la redazione di Ottopagine, è quella secondo la quale l’uomo, sposato e padre di due figli, sia rimasto vittima di un incidente domestico.