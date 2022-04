Carbonara: sai farla davvero? Il piatto più in discussione per gli italiani

Probabilmente la carbonara è uno dei piatti più in discussione per gli italiani. La storia di questo piatto è molto antica, scopriamone i segreti per renderlo unico e saporito.

La carbonara è uno dei piatti tipici italiani, nasce in una piccola trattoria nel 1944. Diverse sono le storie che si sono succedute negli anni su questo piatto così succulento, quella più plausibile riguarda quella americana.

Viene raccontato che la carbonara nasce dai prodotti americani (i soldati che combattevano nella seconda Guerra Mondiale, in Italia) e dall’intuizione di un cuoco romano. L’unione della pasta alle uova, al bacon (successivamente guanciale) e al formaggio ha dato vita alla carbonara.

Con il tempo le versioni della carbonara sono state diverse, c’è chi mette il pepe, chi non lo mette, chi uova intere e chi solo tuorli. Ma dov’è la verità?

La carbonara, una pasta dal sapore unico

Preparare il condimento per la carbonara è davvero molto semplice. Si fa tutto al momento mentre l’acqua bolle. Per quanto il piatto sia molto semplice bisogna fare attenzione ad alcuni passaggi, solo così la crema di uova e formaggio sarà abbastanza densa da avvolte la pasta ad ogni boccone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Primi piatti che bontà, diverse varianti per ogni palato. Uno più buono dell’altro

Ingredienti per 3 persone: 350 gr di spaghettoni – 200 gr di guanciale – 6 tuorli di uova freschissime – pepe macinato q.b. – pecorino romano 100 gr.

Procedimento: Tagliate a striscioline il guanciale e mettetelo a cuocere in una padella molto calda (non deve stufare ma deve essere croccante). Sbattete i tuorli con il formaggio ed il pepe, attenzione con il sale, dipende dal guanciale. Sbattete fino a creare una bella crema, mettete da parte il guanciale croccante in un piatto e scolate la pasta nel grasso del guanciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ricette di primavera: i piatti più succulenti per assaporare la bella stagione

Aggiungete un goccino di acqua di cottura e fate insaporire. Spegnete il fuoco e spostatevi dal fornello. Aggiungete la crema di uova e formaggio, mantecate ed impiattate.

La carbonara è un piatto molto amato, attenzione a non creare la frittatina, è per questo che la pasta deve essere mantecata lontano dal fuoco. Non vi resta che provare questa favolosa bontà.