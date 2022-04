Carlo Verdone ha emozionato tutti con il suo ultimo scatto postato su Instagram che lo ritrae in un luogo che sta a cuore a molti

Uno dei registi italiani più amati di tutti i tempi, il mitico Carlo Verdone, che da una vita ci fa divertire e riflettere con i suoi film leggeri e malinconici al tempo stesso. Storie e soprattutto personaggi iconici, impossibili da dimenticare, che hanno fatto la storia della commedia italiana.

Di recente abbiamo avuto la possibilità di vedere il grande attore anche in una veste completamente nuova. E’ uscita infatti solo pochi mesi fa su Prime Video, la serie Vita da Carlo, dove l’attore interpreta sé stesso, facendoci entrare nella sua vita.

Carlo Verdone 40 anni dopo torna nel luogo più importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

L’attore e regista Carlo Verone, utilizza spesso i social per condividere con i suoi fan i momenti più speciali e le tappe più importanti della sua vita privata e soprattutto della sua carriera. L’ultima foto da lui postata su Instagram, riguarda proprio la sua carriera e in particolare uno dei suoi film più famosi ed amati che, quest’anno, compie ben 40 anni. Di quale film stiamo parlando? Di Borotalco! La pellicola che vede protagonisti Verdone ed Eleonora Giorgi, vittime e complici insieme di una serie di esilaranti avventure.

L’attore ha voluto celebrare il ricordo di quel bellissimo film recandosi in uno dei luoghi dove è stata girata una tra le scene più famose. Come ha spiegato nella didascalia della foto postata su Instagram, è tornato, sfidando il gelo, presso la spiaggia di Castelporziamo (RM) location appunto di una bellissima scena del film. “Sono nel punto esatto dove in Borotalco ero sdraiato con Eleonora a parlare dei segni zodiacali. Un po’ da pazzi venire qui oggi, ma non ne potevo più di stare a casa” ha scritto Carlo spiegando di aver voluto celebrare così quella particolare giornata.