Un uomo di 76 anni è stato trovato morto in un dirupo sul monte Tifata (Caserta), dove si era recato per cercare asparagi nella giornata di ieri.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’uomo di 76 anni disperso sul monte Tifata, dove si era recato per cercare asparagi. Le squadre di soccorso hanno recuperato il cadavere in fondo ad un burrone nel pomeriggio di ieri.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari che, preoccupati, si erano rivolti alle forze dell’ordine. Scattate le ricerche, dopo qualche ora, il drammatico ritrovamento. Si ipotizza che il 76enne possa essere rimasto vittima di un incidente cadendo nel dirupo.

Caserta, disperso sul monte Tifata mentre cerca asparagi: 76enne trovato morto in fondo ad un dirupo

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 aprile, è stato trovato senza vita Antimo Iannotta, il 76enne residente a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua (Caserta), disperso sul monte Tifata.

L’allarme era scattato, secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, alcune ore prima quando i familiari, preoccupati del mancato rientro del 76enne, avevano contattato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa. Immediatamente sono partite le ricerche affidate ai vigili del fuoco e agli uomini del Tas (Servizio di Topografia Applicata al Soccorso) che hanno perlustrato la zona anche con un elicottero. Le squadre hanno ritrovato l’auto del 76enne nei pressi della montagna e, dopo alcune ore, purtroppo, rinvenuto il corpo di Iannotta in fondo ad un burrone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro tra furgoncino e scooter ad un incrocio: operaio perde la vita

Calatisi nel burrone, in una zona particolarmente impervia, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 76enne. Secondo una prima ricostruzione, scrivono i colleghi della redazione di Fanpage, pare che l’anziano possa essere precipitato nel dirupo perdendo l’equilibrio mentre era alla ricerca di asparagi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lieto fine per le ricerche della piccola Nicole: cosa è accaduto

Constatata la tragedia, non sono stati disposti ulteriori esami sulla salma che, dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco, è stata riconsegnata ai familiari per le esequie.