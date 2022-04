Charlene di Monaco e la sua famiglia sono finiti nel mirino. Problematiche pesanti hanno colpito la principessa e il marito. Cosa sta succedendo.

Ritornata alla Rocca da poche settimane, Charlene di Monaco continua a essere al centro del mirino. Dopo il lungo periodo trascorso in una clinica svizzera dedicata alla cura delle dipendenze, la moglie di Alberto è finalmente uscita potendo riabbracciare la sua famiglia.

Mamma dei gemellini, Gabriella e Jacques ha dovuto fare i conti con pesanti problematiche di salute ancora misteriose. Tra le ipotesi in particolare si è diffusa una presunta infezione a seguito di un intervento chirurgico.

Trascorsi molti mesi lontano dai figli e dal marito, periodo in cui non sono mancate fughe di notizie su una crisi matrimoniale in corso, ha finalmente tirato un sospiro di sollievo tornando al Principato. Tuttavia una nuova complicazione si è imbattuta sulla reale monegasca, facendo saltare il tappo di Alberto.

Charlene di Monaco: ritornata alla Rocca, ma la tempesta continua

Abbandonata la sua stanza di ospedale, Charlene di Monaco è rincasata alla Rocca deperita. Dimagrita moltissimo, al principato sta trascorrendo il suo recupero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Carlo Verdone torna nei luoghi dove girò il famoso film Borotalco. La FOTO che emoziona tutti

A minare la sua tranquillità e quella dei suoi familiari una pesante questione legale scoppiata. Sarebbero in corso due inchieste in merito a un sito misterioso che negli scorsi mesi ha attaccato Alberto e il suo personale: l’obiettivo sarebbe quello di minare la corona monegasca, per trarre profitto dai suoi affari.

Dal punto di vista del figlio di Carolina di Monaco le continue fughe di notizie sulla moglie rientrerebbero in questo grande piano volto a portare scompiglio alla Rocca.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Chiara Ferragni, la rivelazione che spiazza: “Ho dei problemi, la pelle..”

Sembra che il reale sia fuori se per queste presunti voci tanto che sarebbero state avviate inchieste sia a Parigi, sia a Monaco per approfondire cosa stia davvero accadendo e mettere chiarezza sulle minacce che stanno colpendo Alberto e la sua famiglia, in questo momento come non mai bisognosa di pace e serenità.