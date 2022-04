Elisabetta Canalis non sta più nella pelle: Aprile sarà un mese importante per la showgirl, ecco cosa succederà

Dopo la sua apparizione a “Le Iene”, Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles dalla sua famiglia, ma il pubblico italiano non vede l’ora di rivederla in qualche programma televisivo.

Nonostante siano passati molti anni dal suo esordio come velina a “Striscia la notizia”, la Canalis continua ad essere una delle vip più amate e seguite e sui social vanta di tre milioni di follower che la supportano e sostengono.

Elisabetta Canalis, perché Aprile è un mese strepitoso per la showgirl – FOTO

Elisabetta Canalis è sempre pronta a mettersi in gioco e a vivere nuove esperienze professionali. Lo ha ribadito più volte e attraverso i social condivide alcuni momenti delle sue giornate e ricordi del passato.

Tra questi, ha appena pubblicato un post dove sottolinea quanto sia bello per lei il mese di aprile. Così ha spiegato: “Aprile per me è un mese bellissimo e pieno di ricordi…oggi, esattamente un anno fa,ho lavorato su un set fatto di persone a cui tengo molto sia nella sfera professionale che in quella privata , e quando queste due si incontrano non possono che nascere progetti fortunati”.

Attraverso una serie di scatti è tornata indietro di un anno, quando proprio ad aprile ha vissuto una delle esperienze più belle della sua vita. Un set, un gruppo di persone speciali e tanta bellezza hanno reso tutto magnifico.

“Ti fai sempre più bella, sei la numero 1”, qualcuno non ha potuto fare a meno di commentare, qualcun altro ha aggiunto: “Un’opera d’arte”. Poi ancora “Femmina imperiale”.

Elisabetta Canalis resta una delle donne italiane più affascinanti, semplicità e sensualità si fondono e fanno di lei un capolavoro. Il pubblico internazionale non può fare a meno di ammirare la sua bellezza e il suo modo di fare che in tutti questi anni le ha fanno fatto conquistare milioni di fan.