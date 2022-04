Federica Pellegrini ha realizzato un altro sogno ed ha condiviso la sua esperienza sui social: impossibile non emozionarsi

Federica Pellegrini non smette mai di stupirsi e emozionare le persone che da anni la seguono e supportano in ogni situazione. Nonostante negli ultimi mesi abbia voltato pagina, ha vissuto esperienze strepitose che la stanno facendo crescere sotto vari punti di vista.

La scorsa estate ha ufficializzato la relazione con l’allenatore Matteo Giunta con il quale ormai condivide ogni momento delle sue giornate, tra alti e bassi. Proprio nel weekend appena passato, l’atleta ha realizzato un altro sogno e il suo compagno era accanto a lei.

Federica Pellegrini, un altro sogno realizzato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Seguita da più di un milione e mezzo di follower, Federica Pellegrini non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e quello che ha vissuto un paio di giorni fa ha emozionato il web che la supporta e sostiene da sempre.

L’atleta ha realizzato un altro sogno: ha visitato la vasca olimpica dell’Allianz Stadium. Ha pubblicato alcuni scatti sui social ed ha rivelato: “Il mio sogno è , prima o poi, vedere una vasca olimpica in uno stadio di questa bellezza e dimensione!!È stato emozionante ieri sera e a prescindere dal risultato è stata una bella battaglia!! È così che dev’essere!!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>“Se ti presenti così ci fai svenire!”, Michelle Hunziker pronta per LOL 3 con una mise senza precedenti – FOTO

La Pellegrini per l’occasione ha indossato un paio di pantaloni e una maglia nera. Si è presentata in modo naturale accanto al suo compagno, anche lui con un outifit casual. In tanti hanno commentato, lasciando messaggi come: “Tu sei straordinaria” e qualcun altro ha ironizzato: “Eccolo il difetto tuo qual è”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Tomaso Trussardi, la nuova passione dopo Michelle: “C’è da restare senza fiato”

Passano gli anni ma l’atleta non smette mai di stupire e lasciare il segno tra i fan che non possono fare a meno di ammirarla e supportarla. Sensuale, accattivante, semplice e naturale, la Pellegrini ha conquistato gli italiani con queste e tante altre qualità, per non parlare del suo talento fuori dal comune.