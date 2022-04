Fedez e Leone, l’immagine più bella: ma la piccola Vitto fa un gesto inaspettato – VIDEO

Fedez e Leone, l’immagine più bella: ma la piccola Vitto non si fa trovare impreparata: il gesto inaspettato che sorprende papà.

Fedez, il cantante ha trascorso un periodo turbolento da cui sta cercando pian piano di riprendersi e quale miglior cura se non dedicarsi ancora di più alla sua famiglia? Non è una novità per lo stesso che insieme alla moglie Chiara Ferragni sono sempre vicini e pronti a seguire i loro due figli, Leone e Vittoria, bellissimi e di una dolcezza unica.

Ogni momento di vita quotidiana con loro diventa unico e prezioso, i bambini pieni di amore fanno azioni che lasciano senza parole persino i genitori. Come la piccola Vittoria che – intenta a fare i primi passi – manda i bacini al padre cogliendo di sorpresa lo stesso Fedez, felicissimo per questo spettacolo di puro amore.

Fedez e Leone, l’immagine che ti rallegra l’inizio di settimana

Un gesto che vale più di mille parole e che commuove nel vedere dell‘amore puro, soprattutto in questo periodo dove ne abbiamo bisogno, questa immagine non può che metterci di buonumore. Il frame in questione è stato estrapolato dalle storie di Fedez che ha raccontato – come è solito fare al pari della Ferragni – la suo quotidianità.

Dopo momenti tesi e di preoccupazione, godiamoci invece questi brevi video per un lunedì che parte più scoppiettante e dolce che mai. Il cantante racconta a sequenza questa mattina appena trascorsa: dopo i bacini che Vitto ha mandato al papà ed al fratellino, i due maschietti di casa sono pronti per andare a scuola.

Durante il tragitto in auto, Leone prende la mano del papà dando inizio ad un momento di dolcezza che non avrà fine. Leone guarda la strada dal finestrino ma la manina al papà rimane lì, ferma. Un’azione che è tutt’altra che scontata e che visto il periodo negativo vissuto da Fedez certamente vale il doppio.

Sia Leone che Vittoria adesso hanno in casa il loro papà, tutti i pezzi del puzzle sono tornati nuovamente al loro posto. E’ una storia di Instagram quella postata da Fedez, pertanto scovare i commenti non è possibile, ma l’impatto emotivo è veramente forte.