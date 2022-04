Giancarlo Magalli è un conduttore televisivo molto conosciuto, autore e grande professionista ha una carriera alle spalle ricca di grandi successi e soddisfazioni ottenute.

Tra i programmi condotti da Magalli c’è “I Fatti vostri”, un progetto al quale il conduttore ha preso parte per moltissimi anni ma non sono mancate da da parte sua, anche le partecipazioni a molti altri programmi televisivi ed anche piccole comparse nelle serie tv.

Da qualche tempo ormai, si associa spesso al nome di Magalli quello dell’opinionista del Grande Fratello Vip, ovvero Adriana Volpe. Questo perché i due hanno avuto una brutta discussione che ha finito per coinvolgere anche il tribunale. Cinque anni fa la Volpe, ha denunciato Magalli per diffamazione e dopo diverso tempo, il tribunale ha esposto la decisione presa dopo tutte le attente valutazioni sulla vicenda. Per Adriana Volpe è stato un momento di giustizia quando è arrivata la notizia ufficiale, ovvero che il Tribunale di Milano avesse dato a lei la ragione, accusando Magalli per diffamazione.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli senza tregua, la storia continua

Dopo la sentenza del Tribunale che ha dato la meglio ad Adriana Volpe, tra i due è continuata anche sui social attraverso messaggi e frasi che anche se non terminano con il nome e cognome della persona, sono chiaramente riferite alla situazione.

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista proprio su questa storia, raccontando di quanto sentirsi lontana da questa brutta situazione la aiuti a sentirsi meglio e di sicuro la decisione del Tribunale di Milano è un importantissimo primo passo per provare a lasciarsi alle spalle la discussione con Magalli. Per il conduttore dopo questa situazione, non arriveranno momenti semplici anche perché nel mondo dello spettacolo come a tutti è noto, ogni notizia diventa virale nel giro di pochissimo tempo e spesso per liberarsi di cattive etichette e brutte immagini, ci vuole comunque un sacco di tempo, nonostante la volontà da parte del “colpevole” nel provare a rimediare.

