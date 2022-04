Sul profilo Instagram di Guendalina Tavassi è apparsa una fotografia devastante: la showgirl indossa un costume che esalta il suo fisico.

Guendalina Tavassi è una delle showgirl più seguite dal pubblico italiano. Le sue vicende finiscono sempre sotto i riflettori: nel periodo in cui si è lasciata con il marito Umberto tutti correvano sul suo profilo per vedere le sue stories e per conoscere tutti i dettagli della storia. La 36enne ha sorpreso tutti volando in Honduras per iniziare la sua nuova avventura a ‘L’Isola dei Famosi’. La romana aveva già preso parte al programma subito dopo la partecipazione al ‘Grande Fratello‘: in questa edizione, però, ci sarà il fratello al suo fianco.

Questa sera, sul suo profilo di Instagram, è apparsa una fotografia devastante: il suo costume esalta ogni centimetro del suo corpo stupefacente. Le sue curve esaltano i followers: un lato A così fa girare la testa a tutti.

Guendalina Tavassi, il costume esalta le sue forme: lato A assurdo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Sul profilo di Instagram di Guendalina Tavassi è apparso uno scatto mostruoso: la romana sta per fare il bagno nelle splendide acque dell’Honduras. La 36enne è una bomba sexy e manda in subbuglio il web. I suoi lati bollenti stanno per fuoriuscire pericolosamente e fanno stropicciare gli occhi dei seguaci.

Il suo lato A prorompente ed esplosivo fa rompere gli schermi degli smartphone. “Tra una risata e l’altra.. edo iniziamo a darci da fare!”, c’è scritto in didascalia. Ci sono anche alcuni hashtag come #teamtavassi e #isoladeifamosi. Come al solito, si registra un boom di likes e di apprezzamenti per il suo post. “Bellissima, meravigliosa e stupenda”, “Che fisico”, “Sei sempre la migliore”; “Al mondo ho visto posti meravigliosi ma mai quanto te principessa”, si legge tra i commenti. Agli innumerevoli elogi, si segnalano anche 17mila cuoricini.