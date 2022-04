Irama cambia completamente look: il cantante è irriconoscibile FOTO

Irama ha deciso di rivoluzionare totalmente il suo look: dopo il taglio lungo sfoggiato al Festival di Sanremo, ha ben pensato di darci un taglio molto particolare

Irama è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. La sua carriera è cominciata nel lontano 2016, quando era a malapena un ragazzino, e riuscì a conquistare il pubblico grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo un periodo di stop, decise di partecipare ad Amici di Maria De Filippi per ricominciare daccapo la sua carriera.

Mai scelta fu più giusta: Irama riuscì a vincere quella edizione del programma di Maria e, nel giro di poco, si è ritrovato di nuovo sul tetto d’Italia. Lui più di tutti sa che il successo è incerto e non è stabile, ma non ha mai avuto un piano B e ha intenzione di impegnarsi al 100% per poter continuare a vivere soltanto di musica come sta già facendo adesso.

Irama cambia look: con i nuovi capelli è irriconoscibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I r a m a (@ i r a m a . p l u m e )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Victoria De Angelis osa, mise in pelle e sguardo travolgente. La visione alza la temperatura

Irama è un artista sicuramente molto dinamico, per questo nel corso degli anni si è divertito a cambiare spesso i suoi look. Quando ha esordito ad Amici aveva i capelli corti e lisci, poi lo abbiamo visto diventare riccio, poi mossi e poi li ha lasciati crescere. A Sanremo aveva un taglio molto selvaggio e particolare.

Dopo la fine di questa sua esperienza, ha deciso di rivoluzionare totalmente il suo look: ieri si è recato dal parrucchiere e ha tagliato via tutto. Adesso ha un look molto vecchio stampo, che ricorda un po’ gli anni settanta. In ogni caos, i fans sono felici di questo suo stravolgimento, perché era un po’ di tempo che Filippo portava sempre gli stessi capelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Juliana Moreira innamorata e felice insieme al suo Edoardo Stoppa

I complimenti non si sprecano sotto al suo post: ancora una volta, Irama è riuscito a spiazzare in modo piacevole i suoi numerosi fans che lo seguono.