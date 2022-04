Madalina Diana Ghenea è una meravigliosa modella rumena. Un fisico mozzafiato ed uno sguardo sensuale capace di conquistare chiunque.

Giovanissima è stata protagonista di un video di un cantante italiano amatissimo dai fan, ovvero Eros Ramazzotti. Aveva solo vent’anni Madalina eppure Eros decise di chiamare lei per girare il video della famosissima canzone “Il tempo tra di noi”.

Per Madalina sono anche arrivate proposte nel mondo della recitazione ed anche li la sua bravura è spiccata tra tante. Il mondo dello spettacolo è per lei una vetrina importante ed uno spot pubblicitario della 3 al fianco di Teresa Mannino e Raoul Bova ha permesso al pubblico italiano di conoscerla e anche in questo caso, tutti hanno subito notato la sua irrefrenabile bellezza, una donna che al primo sguardo lascia tutti senza parole. Il mondo del cinema è arrivato per lei a piccole dosi, permettendole di conoscere nuove realtà e appassionarsi a diversi settori.

Madalina Diana Ghenea lascia i fan senza fiato

Il profilo su Instagram di Madalina è ricco di foto e video dove la modella appare sempre con outfit alla moda e completi sensuali. Un fisico come il suo è capace di rendere giustizia a qualsiasi indumento scelto per lei per un’occasione speciale.

L’ultima foto postata ha letteralmente lasciato i fan senza fiato: un abitino sottile che permette un meraviglioso effetto di vedo non vedo e questo perché il suo fisico può permettersi qualsiasi cosa. Tutti i fan hanno commentato sotto lo scatto con frasi d’apprezzamento e complimenti dedicati alla modella e questo dimostra che il pubblico la ama ed è quindi sempre contento di vederla all’opera in un nuovo film al cinema o nei programmi televisivi. Come in molti ricorderanno, Madalina è stata presente anche ad un Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e in quella serata così importante per la televisione italiana, la sua bellezza illuminò l’Ariston.

