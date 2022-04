Benedetta Parodi ha fatto battere i cuori mostrandosi in una nuova avventura. La conduttrice ha fatto le valige vivendo intese emozioni.

49 anni, fascino a non finire e verve travolgente. Benedetta Parodi non smette mai di stupire con il suo carisma e la sua bellezza, tanto che è una delle conduttrici più amate in Italia. Specializzata nel food, è anche conosciuta per i suoi libri di ricette e i suoi social.

Conduttrice di “Bake off Italia”, in particolare è seguitissima su Instagram. Con un profilo da un milione di follower, il suo feed è un sogno a occhi aperti, raccolta di scatti da urlo dalla sua vita quotidiana.

Tra momenti sul set e attimi dai suoi shooting, non mancano momenti rilassanti al fianco del marito Fabio Caressa e i loro figli. In queste ore ha stupito tutti con un contenuto video con cui ha condiviso una nuova avventura: i fan sono in tilt.

Benedetta Parodi, valigia alla mano e fascino a non finire: fan in estasi

Per vedere l’ultimo video della Parodi, vai su Successivo