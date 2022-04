Mercedesz Henger ha lasciato tutti senza fiato con una rivelazione sbalorditiva sulla sua salute. La figlia di Eva si è aperta con i fan raccontando alcune problematiche che sta affrontando.

Fastidio e preoccupazione. In queste ore Mercedesz Henger si è confidata con i fan, lasciandosi andare a una rivelazione clamorosa: la 30enne ha svelato come stia affrontando criticità di salute.

Classe 1990, figlia di Eva Henger, la giovane è diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo, tra la partecipazione a format del calibro de “L’Isola dei Famosi” e l’attività di modella nonché influencer.

Raggiunta una grande notorietà sui social, il suo Instagram conta ben 781 mila follower, non smette mai di stupire il pubblico con i suoi scatti da urlo. Il suo feed è una raccolta di foto divine con cui fa battere i cuori dei fan ogni volta: dagli shooting, ai momenti spensierati, in ogni occasione è irresistibile.

Oltre al feed è attivissima nelle stories dove racconta la sua quotidianità. In queste ore ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, rivelando come stia affrontando problematiche di salute.

Mercedesz Henger: rilevazione clamorosa, fan nel delirio

“Mi sento come se avessi sei mattoni che mi premono sul petto. Sento dolore, mi prende la gola e l’orecchie, fastidi e senza energie”, la rivelazione della figlia di Eva su Instagram.

Parole che arrivano a seguito di un box di domande lanciato nelle storie del social in cui alcuni utenti le hanno chiesto come sta. La 30enne ha svelato come stia facendo i conti con l’influenza e come si senta uno straccio.

Accertatasi di non aver contratto il Covid, la forma influenzale le sta dando filo da torcere. Distesa sul divano ha risposto ai follower che le hanno tenuto compagnia. Poi l’appello disperato per ovviare ai malesseri di salute: la richiesta di consigli in merito a un buon film, con cui distrarsi dai fastidi alla gola e dal senso generale di spossatezza che l’hanno colpita in queste ore.

Tuta con il cappuccio, nonostante l’influenza in corso è comunque divina: i suoi occhioni, il suo sguardo magnetico e i suoi lineamenti angelici hanno fatto sognare i fan anche in queste stories.