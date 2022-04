La squadra di Pioli affronterà li emiliani nell’ultimo posticipo della trentunesima giornata di campionato. Le pagelle e il tabellino.

Ancora apertissima la lotta scudetto con Milan, Inter e Napoli che stanno attente a non perdere punti fino alla fine del campionato.

I neroazzurri e i partenopei hanno già vinto le due gare della trentaduesima giornata, rispettivamente contro la Juventus e l’Atalanta.

L’Inter ha battuto i bianconeri grazie alla rete di Calhanoglu su calcio di rigore e non sono mancate le polemiche in seguito a quella gara, il Napoli ha superato nettamente una Dea in evidente difficoltà con il netto risultato di 3 a 1.

Il Milan non doveva perdere l’opportunità di allungare sulle due dirette concorrenti al titolo di Campione d’Italia ma non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0 in casa contro il Bologna.

Dunque, ora la classifica parla chiaro: al primo posto il Milan a 67 punti, poi il Napoli a 66 che potrebbe essere agganciato dall’Inter se dovesse vincere la gara da recuperare proprio contro il Bologna.

Sicuramente i risultati della trentunesima giornata hanno acceso ancora di più la lotta scudetto facendola entrare nel vivo a sole sette giornate dal termine del campionato.

Milan-Bologna: le pagelle e il tabellino

MILAN – BOLOGNA 0 – 0

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6 (dal 75′ Florenzi sv), Kalulu 6, Tomori 6,5, Theo Hernandez 5,5; Bennacer 7 (dal 70′ Kessie 5,5), Tonali 6; Messias 5 (dal 46′ Rebic 5), Diaz 5, Leao 5; Giroud 6 (dal 70′ Ibrahimovic 5,5). All. Stefano Pioli 5.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 7; Soumaoro 6,5, Medel 7 (dall’82’ Bonifazi sv), Theate 6,5; Hickey 6,5 (dal 71′ Kasius 6), Schouten 7, Aebischer 6,5, Dijks 6 (dall’82’ Mbaye sv); Svanberg 6,5 (dal 71′ Soriano 5,5), Barrow 6 (dal 60′ Orsolini 5); Arnautovic 6. All. Sinisa Mihajlovic (in panchina Tanjga) 6,5.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli.

AMMONITI: Dijks (B).

Nella prossima giornata il Milan affronterà il Torino in trasferta, domenica 10 aprile nel posticipo serale delle 20:45. Seguirà lunedì sera, alla stessa ora, il match tra Bologna e Sampdoria.