Resti umani in un sacchetto vicino l’argine del fiume: indagano i carabinieri

Nella giornata di sabato a Maranello (Modena), un passante ha ritrovato dei resti umani in un sacchetto di plastica abbandonato sull’argine del fiume Tiepido

Stava camminando vicino un fiume quando si è imbattuto in un sacco contenente resti umani. Questa la raccapricciante scoperta fatta da un uomo sabato pomeriggio sull’argine del fiume Tiepido, nel territorio di Maranello (Modena).

Presso il luogo del ritrovamento sono arrivati i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini e gli accertamenti del caso per risalire dapprima all’identità del corpo – ad oggi ignota- e soprattutto per chiarire la dinamica dei fatti.

Ritrovatosi davanti la raccapricciante scena, l’uomo ha subito chiamato i carabinieri che sono accorsi sul posto. I militari dell’Arma, al loro arrivo, hanno ritrovato il sacco al cui interno vi erano, secondo quanto scrivono i colleghi della redazione di Today, un teschio ed alcuni frammenti ossei e, poco distanti, dei vestiti da donna. Non è chiaro, però, se i due ritrovamenti possano essere in qualche modo correlati. Al momento non si hanno ulteriori notizie.

Sul caso sono state attivate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica competente. Da stabilire l’identità del corpo e soprattutto cosa possa essere accaduto. A far maggior chiarezza, dunque, saranno i successivi accertamenti medico legali e quelli dei Ris dei carabinieri, già disposti dall’autorità giudiziaria. Intanto gli investigatori passeranno al setaccio l’elenco delle persone scomparse in zona.

Da determinare anche chi avrebbe abbandonato il sacco trovato vicino al fiume nella zona di Torre Maina, area, riporta la redazione di Today, solitamente molto frequentata per la presenza anche di un percorso ciclopedonale che si sviluppa lungo tutto il torrente.