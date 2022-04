“Se ti presenti così ci fai svenire!”, Michelle Hunziker pronta per LOL 3 con una mise senza precedenti – FOTO

La showgirl italo svizzera ha pubblicato un post che ha lasciato tutti a bocca aperta. Bellezza mozzafiato e sensualità senza paragoni.

Michelle Hunziker è una delle donne più amate dagli italiani. Bella, spontanea, sorridente e talentuosa. Sono ormai tanti anni che è sulla cresta dell’onda e ha trovato il successo nel nostro paese dopo essersi trasferita all’età di 18 anni dalla Svizzera italiana.

Con gli anni ha fatto carriera e si è aggiudicata una posizione di rilievo nella televisione italiana, conducendo diversi programmi di successo. Primi tra tutti ”Striscia la notizia”, ”All togheter now”, il ”Festival di Sanremo” insieme a Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni e uno show di due serate incentrato sulla sua carriera, con tanti ospiti.

Alle spalle due matrimoni, prima con il cantautore Eros Ramazzotti da cui ha avuto la figlia Aurora (oggi influencer) e poi con l’imprenditore Tomaso Trussardi, da cui sono nate Sole e Celeste.

Michelle Hunziker e l’outfit che fa girar la testa

La biondissima showgirl ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto il pieno di like. Indossa un abito lungo, nero e strettissimo che lascia davvero poco spazio all’immaginazione, mettendo in risalto tutte le sue forme.

Nella didascalia del post dà un annuncio ai suoi fans: “Oggi a Berlino per la prima di LOL3 in Germania! Secondo voi, una come me quanto può aver resistito in quella gabbia di matti?”. Proprio così perché la bella Michelle è una delle protagoniste della versione tedesca dello show che spopola da due edizioni anche in Italia, condotte dal rapper Fedez e che hanno visto trionfare prima Ciro dei ”The Jakal” e poi Maccio Capatonda.

I fans della Hunziker, sia tedeschi che italiani, si scatenano per commentare la sua foto complimentandosi per la sensualità e il fascino che sprigiona da tutti i pori. Impossibile resistere alla sua solarità irrefrenabile e a una bellezza inaudita!