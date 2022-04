Simona Ventura è stata sposata per anni con Stefano Bettarini, ma sapete cosa è successo dopo la separazione? Da non crederci

Attualmente impegnata nella conduzione di “Ultima Parola”, Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che da anni la seguono in televisione e sui social.

Classe 1965, la Ventura non è solo una conduttrice, showgirl e attrice ma anche una compagna e madre strepitosa che ha messo sempre al primo posto la sua famiglia. Dal 1998 al 2004 è stata sposata con Stefano Bettarini, i due si sono separati a causa di vari tradimenti da parte dell’ex calciatore.

Simona Ventura, tutta la verità sulla storia con Stefano Bettarini

La storia d’amore tra Stefano Bettarini e Simona Ventura fu molto seguita dal pubblico e al momento della separazione i due finirono al centro del mirino. Dopo anni dalla vicenda sono spuntati alcuni particolari che nessuno conosce.

A quanto pare, all’epoca la conduttrice fu accusata di abusare di cocaina e l’ex marito sembra averla minacciata a mezzo stampa, rivelando alcuni suoi atteggiamenti viziosi.

Simona Ventura ha dovuto portare avanti un percorso delicato per mettere a tacere voci e gossip al riguardo. La conduttrice si è sottoposta a visite specialistiche semestrali con il fine di certificare la sua saluta e il non utilizzo di droga. Tutto questo è servito per ottenere l’affidamento continuativo dei figli nati dal matrimonio con Stefano Bettarini.

Sono passati ormai ventiquattro anni dal loro sì e sulle loro nozze sono dette tante tante cose, alcune smentite e altre confermate dai diretti interessati. La Ventura in un’intervista a “Maurizio Costanzo show” ha dichiarato: “Gli ho perdonato tante cose, sapevo dei suoi scivoloni, sapevo tutto. Qualcuna delle sue donne me l’è persino venuto a dire, e avrà sempre la mia stima – poi ancora – Io nel matrimonio ho tradito una volta sola, dopo otto anni, lui molte volte. Ma la volta che ho tradito io, ho capito che era finita”.

Oggi entrambi si sono rifatti una vita, la conduttrice ha una relazione con il giornalista Giovanni Terzi e l’ex calciatore con Nicoletta Larini.