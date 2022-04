Tragico incidente sul lavoro, operaio cade dal 5° piano: morto sul colpo

La tragedia si è consumata a Ostia, sul litorale romano, questo lunedì 4 aprile in via delle Baleniere intorno alle 13:30.

Ennesima morte bianca, un’emergenza sempre più evidente nel nostro Paese. Numerose disgrazie riportate nel quotidiano riguardano decessi per incidenti sul luogo di lavoro. Sono trascorsi pochi giorni dalla morte di Davide Scanio, operaio di 32 anni, morto in fabbrica agganciato a un macchinario che l’ha scaraventato a terra. Da Alessandria a Ostia, sul litorale romano: questa volta a perdere la vita è un operaio di 45 anni.

Stando alle prime ricostruzione riportate dai quotidiani della regione, il 45enne è morto durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento sul litorale lidense.

Operaio perde l’equilibrio e precipita dal 5° piano

La notizia trova conferma nel quotidiano Roma Today. Stando a quanto si apprende dalla fonte ufficiale, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di questo lunedì, 4 aprile, intorno alle 13:30, in via delle Baleniere n°70. La vittima è un operaio di 45 anni, precipitato da una terrazza del 5° piano. L’impatto è stato violento, il colpo fatale: il 45enne è morto sul colpo. Secondo quanto riporta il quotidiano romano, l’operaio è un cittadino di nazionalità romena e stava continuando i lavori di un appartamento in fase di ristrutturazione sul litorale lidense.

Intorno alle 15:30 sono accorsi sul posto i soccorritori, seguiti dalla squadra dei carabinieri della compagnia di Ostia, dal personale medico-sanitario del 118 e dai militari della compagnia di Ostia. Resta da accertare con esattezza la dinamica dell’accaduto. Vani i tentativi di rianimazione: la vittima è stata dichiarata morta sul posto. Stando alle prime ricostruzioni riportate dai principali media della regione, l’uomo ha perso l’equilibrio mentre era intento a prendere degli strumenti e del materiale da lavoro dal verricello. Il volo, di diversi metri, è stato mortale. Gli ispettori del lavoro della Asl di competenza hanno annunciato l’avvio alle indagini per ulteriori accertamenti.