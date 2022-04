“Ballando con le stelle”. Trema una poltrona, Milly Carlucci pronta a tagliare fuori un membro del cast

“Ballando con le stelle”. Mancano ancora parecchie settimane prima di una nuova edizione del talent show di danza dedicato ai vip, eppure si parla già di una clamorosa esclusione dal cast

In onda dal lontano 2005, “Ballando con le stelle” è uno degli show più longevi della televisione italiana. Il segreto del suo successo consiste in una ricetta vincente fatta di ingredienti “gustosi”, sapientemente miscelati tra loro.

Innanzitutto la presenza di tanti volti noti, amati dal pubblico, ogni anno sempre più prestigiosi. Poi, indubbiamente, piace lo spirito di competizione che mette quello sprint in più allo spettacolo. Bella musica, performance di danza incredibili e ben studiate, costumi spettacolari. Impossibile non citare la professionalità dell’impeccabile Milly Carlucci. A tutto ciò si aggiunge una giuria ben bilanciata, composta da personaggi dal carattete forte e dalla lingua tagliente.

“Ballando con le stelle”: in giuria uno stravolgimento. Chi potrebbe salutarci nella prossime edizione

E proprio rimanendo in tema di giuria, sul web sta trapelando un’indiscrezione che stravolgerebbe gli equilibri della prossima edizione di “Ballando con le stelle”; un membro potrebbe essere depennato.

Si tratta della battagliera Selvaggia Lucarelli. Ma perché? Cosa è accaduto di così rilevante da far tremare la sua poltrona?

La giornalista ricopre il suo ruolo all’interno della trasmissione dal 2016. La sedicesima edizione (l’ultima andata in onda e che ha visto il trionfo di Arisa e Vito Coppola) è stata abbastanza frizzantina, pure troppo.

Si annoverano screzi con la presidentessa di giuria, la ballerina e coreografa Carolyn Smith, ha usato parole mordenti in occasione dello scoppio del cosiddetto “caso Mietta” (la cantante si presentò in gara non vaccinata e risultò poi positiva al Covid). Inoltre, non sono passati di certo nel dimenticatoio i botta e risposta di fuoco con Morgan.

A conclusione definitiva dello show, la giurata di “Ballando” ha scritto un lungo post sui social che recita così: “Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale. E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche nel “ non detto” e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di quanto pensassi”.

Sono poi arrivati una serie di ringraziamenti, nessuno però riguardava la padrona di casa, Milly Carlucci. Ha poi concluso con queste parole: “Quest’anno mi sembrava di giocare a Risiko con un carro armato e ho schivato l’armata fascista, le paillettes, il fuoco amico e il cantante (auto)smascherato!”.

Che sia un messaggio di commiato? Sarebbe un peccato. “Ballando con le stelle” perderebbe un personaggio forse un po’ polemico ma sicuramente intelligente, carismatico e con punti di vista sempre interessanti e sagaci.