“Stai superando Madonna con i filtri”. Barbara D’Urso sotto accusa; la risposta tramite FOTO. Impossibile che sia lei

Barbara D’Urso. La presentatrice di Mediaset è perennemente sotto attaccata per l’uso spropositato dei filtri sui social. Non risponde mai in maniera diretta ma ha preso la sua rivincita

L’ultimo anno non è stato di certo semplice per Barbara D’Urso. Sia sul fronte privato che su quello lavorativo ha subito degli scossoni pesanti.

Si è conclusa, infatti, la sua storia sentimentale con il broker finanziario Francesco Zangrillo. La presentatrice lo aveva definito “corteggiatore in prova”, appellativo non affatto gradito dall’uomo che si è sfogato sfogo in una lettera aperta al settimanale Chi. Inoltre, com’è noto, la D’Urso si è vista durante questa stagione televisiva depennare dai suoi impegni ben due dei programmi di cui era al posto di comando: “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live”.

Barbara D’Urso osteggiata dai detrattori su Instagram: arriva la risposta

Proseguendo diritta per la sua strada, Barbara D’Urso continua a essere immancabilmente sugli schermi televisivi con il suo talk show quotidiano “Pomeriggio Cinque”.

Da questa stagione è anche volto principale de “La pupa e il secchione”, affiancata da una giuria composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Nella puntata di stasera, 5 Aprile, ne vedremo delle belle. Tra gli ospiti verrà accolto Alex Belli, attore ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. Vestirà i panni di “Pupo per una sera”, assegnado un bonus alle coppie in gara durante il reality.

Atteso anche il ritorno di Flavia Vento che finalmente rivelerà al pubblico le motivazioni che hanno determinato il suo abbandono improvviso della trasmissione.

Cosa avrà in serbo, invece, la frizzante presentatrice partenopea? Sui suoi canali social definisce imprevedibile il nuovo appuntamento de “La pupa e il secchione”. Nel frattempo, però, piovono le critiche nei suoi confronti, sempre dello stesso tenore e sul medesimo argomento, ossia l’uso eccessivo dei filtri nelle immagini che propone, rendendo il suo volto troppo levigato e assolutamente irreale.

“Direi che è già pronta per essere portata al museo delle cere” – scrive qualcuno. E ancora: “Stai superando Madonna con i filtri”, “Perché sempre le stesse foto impostate e ritoccate? Ci vuole un cambiamento”.

Barbara D’Urso ha sempre incassato il colpo, non ha mai risposto alle provocazioni, nemmeno a quelle più volgari e odiose. Tuttavia, in un certo senso, ha dato uno smacco ai criticoni.

In che modo? Finalmente ha postato sulle sue Instagram Stories una foto che la ritrae nella sua autenticità, senza filtri. É vero, indossa degli occhiali da sole che le coprono parzialmente il volto, ma lasciando scoperto quel tanto che basta per notare che, a 65 anni, è ancora una donna bellissima e affascinante.