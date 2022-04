Beatrice Borromeo, il no più pesante. Rifiuto clamoroso, retroscena dal passato sbalorditivo

Beatrice Borromeo è conosciuta per le sue nozze con Pierre Casiraghi, ma non solo. Modella e giornalista, la sua carriera è stata segna da un pesante rifiuto.

Sempre impeccabile, Beatrice Borromeo non solo è nota nelle cronache rosa per il suo matrimonio con Pierre Casiraghi, ma anche per la sua brillante carriera. 36 anni, mamma di due splendidi figli, Francesco e Stefano, negli anni ha indossato innumerevoli volti, raggiungendo in ogni percorso incredibili traguardi.

Appartenente a una delle famiglie più illustri d’Italia, è passata dalla carriera di modella, iniziata a soli 15 anni, portandola a sfilare per le Maison più importanti a livello globale, a quella di giornalista.

Laureata in legge alla Bocconi, si è specializzata in questo mondo seguendo un Master in giornalismo politico a New York, esperienza che l’ha segnata per sempre, per poi collezionare importanti collaborazioni con prestigiose testate. Proprio in merito a questo percorso un pesante no ha visto sfumare un’importante collaborazione.

Beatrice Borromeo: rifiuto pesante, sfumata occasione importante

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maneskin, la band vince la sfida più difficile

Nel corso della sua vita, nonostante la giovane età, Beatrice ha raggiunto molti successi personali e professionali. Dalle collaborazioni con le più importanti firme della moda, a quelle con testate rilevanti, una decisione ha portato allo sfumarsi di una possibilità prestigiosa.

La 36enne anni fa era molto corteggiata dalle televisioni, ma non sentendosi pronta ha rifiutato una proposta allettante. A incassare un no secco è stato Fabio Fazio desideroso di averla nel suo format di “Che tempo che fa”. Ad andare meglio è stato per Santoro che l’ha scelta per il programma “Anno Zero” in cui ha partecipato dal 2006 al 2008. Poi è stata la volta del Fatto Quotidiano e di molteplici realtà del settore.

Sposatasi con il figlio di Carolina di Monaco ha poi preso altre strade. Dalla creazione di suoi documentari, alla pubblicazioni di libri, è rimasta fedele a una passione in particolare: la moda. Dall’età di quindici anni a oggi non si è mai staccata da questo mondo. Tra sfilate e shooting, non manca agli eventi modaioli mostrandosi sempre impeccabile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Da brividi”, Francesca Fialdini ammalia come un angelo bianco

I suoi look sono fonte d’ispirazione continua, tanto che di recente è stata nominata Royal più elegante d’Europa.