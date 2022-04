“Beautiful”, l’album dei ricordi: la drammatica morte di Phoebe – FOTO

Beautiful, vi ricordate la tragica morte di Phoebe Forrester? Avvenne per colpa di Rick.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi parliamo di Phoebe Forrester, la sorella gemella di Steffy. Vi ricordate la sua tragica morte? Avvenne per colpa di Rick.

I tempi d’oro di Beautiful: l’incidente stradale di Rick e Phoebe

Era il 2008 quando la storia d’amore tra Rick e Phoebe destò scalpore in casa Forrester. Non solo il figlio di Brooke era notevolmente più grande della gemella di Steffy, ma i due condividevano anche lo stesso sangue. Eric Forrester, il nonno di lei, era infatti niente di meno che il padre di lui. La storia fece arrabbiare in particolar modo Ridge, a cui Rick non era mai andato a genio. Ai problemi generati dalla famiglia si aggiunse inoltre il flirt tra il giovane Forrester e Ashley Abbott, la chimica assunta dalla famiglia Forrester per produrre la prima linea di profumo della casa di moda. In seguito alla delusione derivata da questa storia, Phoebe decise di accettare l’offerta di un discografico che voleva lanciare la sua carriera da cantante e partì per un tour che la tenne impegnata per un anno. Al suo ritorno, tuttavia, scoprì che Rick si stava frequentando con sua madre Taylor e la notizia le fece perdere ogni fiducia il lui.

Fu tuttavia solo quando Rick provò a sedurre sua sorella Steffy che Phoebe decise di tagliare completamente i ponti con lui. Subito dopo una cena di famiglia, la Forrester salì sull’auto dell’uomo per chiudere definitivamente la loro storia e nel mezzo di un litigio finì per aggredirlo. Il tafferuglio tra i due finì in un incidente stradale in cui lei perse la vita.